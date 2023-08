Ne întâlnim la „Moș Platon”

Această expresie poate fi auzită deseori la Molovata Nouă. Tinerii cunosc locul, iar oamenii mai în vârstă cunosc și originea expresiei. Fântâna lui Moș Platon reprezintă un loc atractiv pentru locuitorii satului Molovata Nouă, fiind un „meet point” bine cunoscut.

„De obicei, fântânile se făceau la o răscruce. Fântâna lui Moș Platon e în mijlocul uliței. De ce? Cine a fost Moș Platon? Ce a catalizat popularitatea locului?

Ne povestește Maria Voronov, nepoata lui Platon Gațcan, de la care a pornit numele locului:

„Istoria construcției fântânii începe cu mai bine de 100 de ani în urmă. Casa lui Platon Gațcan, un tânăr de vreo 25 de ani la acea vreme, cântăreț la tubă în orchestra Țarului Nicolai al II-a, era așezată la marginea satului. Accesul la o sursă de apă era limitat, iar oamenii din sat aduceau apă de foarte departe. Platon a decis să facă o fântână înaintea casei lui (acum, pe locul de odinioară a casei lui moș Platon, se află transformatorul de electricitate din sat).



Prin anul 1922, au început lucrările de săpare a fântânii. Timp de 2 ani, Platon, împreună cu oamenii din mahalaua lui, au săpat o adâncitură de 55 de metri, însă nu au dat de izvor. Lucrările se făceau mai mult iarna.

Văzând că săpăturile nu dau roade în acest loc, Platon Gațcan s-a hotărât să sape o altă fântână, după casa sa. La această fântână au mai lucrat 2 ani. În timpul săpăturilor, primii 14 metri era nisip și era periculos, deoarece malurile fântâni se puteau surpa. De aceea, pentru a preveni surparea malurilor, făceau inele împletite din lozie, cărora le dădeau drumul în fântână până ajungeau la piatră, Apoi clădeau cu piatra marginile fântânii și inelele le scoteau unul câte unul. După, săpau în piatra pana ajungeau la izvorul de apa. Adâncimea fântânii este de 45 de metri.”

După construcția Hidrocentralei de la Dubăsari, satul vechi a fost acoperit de ape. Din acel moment, fântâna lui moș Platon, din capătul satului, a ajuns să fie chiar în inima lui (la 100 de metri de Căminul Cultural la momentul actual).

În anul 2013, zona în care se află fântâna a fost amenajată, primind, totodată, oficial denumirea ”Fântâna lui Moș Platon”.

Otilia Vîrlan, stagiară în redacția „Est-Curier”

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Diversificarea conținutului ca o sursă alternativă de venituri pentru „Est-Curier”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de un grup de organizații partenere condus de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, în strânsă colaborare cu People in Need Slovacia și alte organizații. Acesta face parte din programul de consolidare a capacităților în cadrul proiectului „Sprijinul UE pentru instituțiile mass-media locale din Republica Moldova”. Conținutul acestui material nu reflectă neapărat viziunea UE sau a People in Need Slovacia.