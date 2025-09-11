CriuleniSportiv

Naționala Moldovei de fotbal a rămas fără Cleșcenco la cârmă

Foto: fmf.md. Serghei Cleșcenco.

După patru ani de mandat, criuleneanul Serghei Cleșcenco și-a dat demisia din postul de antrenor al selecționatei naționale la fotbal. 

Decizia vine după scorul 11:1 în defavoarea echipei moldovenești, înregistrat în meciul cu echipa Norvegiei pentru calificările Campionatului Mondial 2026, jucat cu două zile în urmă.

Decizia a fost comunicată de Federația Moldovenească de Fotbal într-un comunicat de presă. Federația anunță că „Situația din cadrul naționalei de seniori, precum și raporturile altor selecționate, urmează să fie analizate în cadrul ședinței Comitetului de Antrenori, care va avea loc la începutul săptămânii viitoare, iar recomandările vor fi transmise ulterior Comitetului Executiv al FMF, pentru luare de decizii.”

Serghei Cleșcenco a transmis și un mesaj fanilor și suporterilor fotbalului moldovenesc: 

În acești aproximativ 4 ani am trăit împreună multe emoții, unele mai puțin plăcute, pentru care îmi cer scuze, dar și multe frumoase. Împreună am fost la un pas de o calificare istorică la EURO 2024, împreună am promovat în Liga C a Ligii Națiunilor. 

În tot acest timp am simțit sprijinul vostru, al suporterilor, al jucătorilor, al staff-ului și al Federației. Vă mulțumesc tuturor pentru încrederea și susținerea acordată. Am muncit împreună, am crezut și am luptat pentru culorile țării noastre. În viață există urcușuri și coborâșuri, și cred că a venit timpul pentru o schimbare, o decizie pe care o consider potrivită atât pentru mine, cât și pentru echipă.  Urez mult succes naționalei în meciurile importante ce urmează în această toamnă! Hai, Moldova!

Serghei Cleșcenco a preluat antrenarea naționalei de fotbal a Moldovei, înlocuindu-l pe italianul Roberto Bordin, în decembrie 2021. 

Renumitul fotbalist este și cetățean de onoare a raionului Criuleni, iar cariera și-a început-o la FC „Zimbu” Chișinău. Despre care i-a fost parcursul de până la activitatea de antrenor al Naționalei, aflați din interviul acordata publicației Est-Curier. 

