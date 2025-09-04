Natalia Golban este noua directoare a Școlii Profesionale Criuleni

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat, la 20 august 2025, că Comisia de concurs a declarat-o învingătoare pentru funcția de directoare, după câteva etape de concurs, pe dna Natalia Golban, care a deținut anterior funcția de directoare adjunctă, și a pubicat înregistrarea audio a interviului cu dumneaiei.

Anunțul despre vacanța funcției de Director al Școlii Profesionale Criuleni a fost pubicat pe pagina Ministerului Educației și Cercetării la 6 iunie, apoi, repetat, la 26 iunie 2025. La concursul anunțat de minister s-au înscris doamnele Natalia Golban și Tatiana Straistari, ambele cadre didactice la aceeași instituție. Candidații urmau să întunească criterii precum studiile relevante, experiența didactică, lipsa notificărilor în cazierul juridic și a interdicțiilor de a ocupa funcții publice, etc. Candidații au avut obligația de a prezenta în fața comisiei și un plan strategic de dezvoltare al instituției, inclusiv modul în care își propun să acționeze ca să atragă cât mai mulți elevi la studii, or, în ultimii ani, numărul acestora este în regres constant. Dna tatiana Straistari va ocupa funcția de directoare adjunctă pe educație.

La întrebarea unei membre a comisiei despre motivele pentru care a decis să candideze, dna Natalia Golban a spus că a încurajat-o directorul predecesor, că și-ar dori să continue schimbările începute în anii precedenți la care a contribuit întregul colectiv, că a trecut și a simțit pe pielea proprie toate etapele de creștere profesională în cadrul colectivului școlii, de la profesoară la directoare adjunctă, și pentru că a simțit nevoia să-și asume și responsabilitatea pentru confortul colegilor, mulți în vârstă, și al elevilor, care ar putea suferi în cazul în care ar veni un director total străin.

Pentru „Est-Curier”, Natalia Golban a declarat că instituția a început anul școlar cu 243 de elevi, dar că mai sunt 18 locuri vacante, cele mai multe – 8 la număr, pentru specialitatea de tencuitor-zugrav. Încă 5 locuri sunt la operatori de calculatoare, și alte specialități din cele cinci câte oferă școala (cusători-croitori, mecanici auto, sudori).

„Noi mai avem dreptul să înmatriculăm elevi, conform regulamentului, până la 10 septembrie, mai așteptăm doritorii. Din practica altor ani, unii elevi vin la noi după ce încearcă la Chișinău, și acolo cazarea e mai scumpă, alții încă mai muncesc pe undeva, își fac bani de rechizite, haine” – spune dna Golban.

Școala Profesională din Criuleni a fost fondată în anul 1974. De-a lungul anilor a purtat denumirea de școală profesională-tehnică, școală polivalentă, iar din 2002 aceasta a absorbit o altă școală profesională, care exista la acel moment în or. Criuleni, comasarea având loc din cauza numărului mic de elevi. În anii precedenți, manager al instituției, începând cu anul 2017, a fost dl Vasile Iapără.