Natalia Bivol: „Copiii trebuie protejați nu numai prin alimentație sănătoasă, dar și prin consumul de apă calitativă”

Apa din fântânile din Republica Moldova nu corespunde normelor sanitare în proporție de 97%. Cea mai mare problemă este poluarea apei cu substanțe organice. În apă se găsesc amoniac, nitriți, nitrați. Mai multe informații despre conținutul apei, când trebuie s-o bem, care este cantitatea necesară și ce apă trebuie să consumăm în funcție de vârstă, aflați din interviul realizat cu asistenta universitară, Departamentul Medicină Preventivă, Universitatea de Stat Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițeanu”, Natalia Bivol.

– Stimată doamnă Natalia Bivol, nutriționiștii și medicii recomandă ca fiecare om să consume 2 litri de apă pe zi. Să începem discuția despre importanța apei în organismul nostru.

– Da, apa este importantă pentru organismul nostru, deoarece corpul uman este alcătuit, în medie, 70% din apă. Recomandarea consumului de apă zilnic de la 1,5 litri până la 3 litri e bună, dar aceasta trebuie să fie în funcție de greutatea corpului, de activitatea lui și de vârstă. Cantitatea e importantă, accentul trebuie pus pe calitatea apei și cum o bem. Doi litri de apă zilnic le bem dozat, câte un pahar la o oră sau măcar câte un pahar la două ore. Deoarece toate procesele fiziologice din organismul uman au loc în apă, de aceea apa în organism este necesară permanent. Rinichii sunt organele care filtrează apa și dacă noi bem apă multă o dată, atunci îi forțăm. Vreau să menționez faptul că senzația de sete deseori este încurcată cu senzația de foame. Și în loc să bem un pahar cu apă ne apucăm ceva să ronțăim. În loc de un covrigel să bem un pahar cu apă. Cercetările arată că oamenii nu consumă necesarul de apă zilnic, mai ales în perioada rece a anului. Recomand ca la serviciu oamenii să aibă pe masă paharul cu apă. Atunci vor bea mai des.

– Când trebuie să bem apa, înainte de masă sau după, rece sau caldă?

– Apa trebuie băută cu cel puțin 20 de minute până a lua masa ca să pregătim sistemul digestiv. În timpul mesei nu trebuie să bem apă, dar și aici, în funcție de ce mâncăm. Dacă prânzul sau cina este uscată, atunci apa băută nu va dăuna. Dacă folosim multă apă când mâncăm, atunci amestecăm sucurile digestive și pancreasul, și ficatul au nevoie să ne dea fermenți. Astfel, noi le forțăm, pentru ca încă o dată să ne secreteze acești fermenți. Scădem aciditatea stomacului și iar provocăm stres. Temperatura apei pe care o bem ar fi bine să fie a camerei. Vara bem apă rece, dar nu este cel mai bine. Apa rece blochează digestia.

– Pentru consum ANSP recomandă să bem apa apeducte, întrucât ea este mai sigură. Care sunt recomandările Dvs în calitate de cercetătoare?

– Din punct de vedere microbiologic este sigur, pentru că apa din Chișinău, de exemplu, trece niște etape de curățire: mai întâi filtrarea lentă, apoi se face coagularea apei, dacă au mai rămas ceva impurități, apoi filtrarea rapidă și la sfârșit – dezinfecția. La noi în stat apa se dezinfectează cu preparate de clor, pentru că este mai ieftin. Și o parte din toată doza de clor se absoarbe, dar trebuie să rămână o doză din clor reziduală. Și dacă e zero noi nu suntem siguri că a fost dezinfectat, dar dacă este norma de 0,3 – 0, 5 ml la litru, atunci noi suntem siguri că apa este bună. Și de câte ori la universitate avem tema apa, atunci noi luăm apa din apeduct și determinăm clorul rezidual. Întotdeauna a fost în normă, niciodată n-a fost prea mult sau zero. Dacă ni s-a terminat apa în sticlă și n-avem de unde cumpăra, pentru că la mulți nu le place gustul acesta de apă din robinet, atunci bem apă din robinet ca să nu rămânem deshidratați. Apa din robinet nu dăunează.

– Unii îngheață apa și apoi o dezgheață și consumă. E bine sau nu?

– Sunt studii care arată că apa are memorie. Iar ca să-i distrugi memoria trebuie ori s-o îngheți, ori s-o fierbi. Și după înghețat, dacă o dezgheți, apa este mai curată. Dar tot ce a fost în apă a rămas. Apa este o substanță magică. Nimic nu poate fi comparat cu apa. Toate substanțele la frig își micșorează dimensiunile, dar apa se dilată. Așa e o moleculă care artificial nu o poți uni. Da, cred că se poate de băut apa înghețată.

– Apa din fântânile din Republica Moldova nu este bună de băut, arată datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP). Potrivit monitorizării din 2021, aceasta nu corespunde normelor sanitare în proporție de 97%. O considerăm apă tehnică?

– Gospodarii de la sate, care vor să știe ce apă consumă, iau o probă și merg la ANSP ca să facă analiza apei detaliat și să știe calitatea apei din fântână. Cea mai mare problemă este poluarea apei cu substanțe organice. În apă se găsește amoniac, nitriți, nitrați. Acestea sunt de la grajduri, veceuri. Apa din fântânile situate în apropierea cimitirelor nu trebuie de folosit pentru consum. Analiza apei luată din toate fântânile din localități a demonstrat că toată apa din fântâni este cu nitrați. Nitrații sunt din îngrășămintele cu azot pe care oamenii le folosesc fără normă la roșii, la castraveți, la iarbă, ca să fie verde și deasă. Și astea toate se duc în sol, apoi în apele freatice, așa se poluează apa. Dacă ar fi canalizare centralizată și în sate, și nu ar avea fiecare veceul în curte, grajdurile să fie mai departe de sursele de apă, atunci lucrurile s-ar îmbunătăți.

Nitrații din apă demonstrează o poluare veche.

– Cum este apa noastră, de la Nord la Sud? Este calitativă?

– Mai mult am studiat despre fluor și avem niște zone endemice, în republică, în special, este vestit, raionul Fălești. Pete pe dinți galbene-cafenii. Mai sunt zone și în raionul Ungheni, și la sud, pe la Cimișlia. Aceste surse de apă ar trebui înlocuite cu apă centralizată care vine din Prut sau din Nistru pentru că este mai sigură, dacă nu cumperi alta. Apa centralizată este mai bună decât cea poluată cu fluor. În rest, să zic că suntem mari specialiști în studierea apei din toate punctele de vedere, nu pot să zic. Dar s-a studiat duritatea apei din fântâni. Este mult mai dură decât normativele care sunt. S-a demonstrat că pentru organism se depun pietre și în articulații – artrozele. Și după 60 de ani oamenii au probleme cu articulațiile. Este demonstrat că anume folosirea apei dure din copilărie până la maturitate creează aceste probleme de sănătate.

– Ce trebuie să facă oamenii? S-o fiarbă?

– Da, apa fiartă nu conține săruri, ele se sedimentează. Dar nu e gustoasă. Apa cea mai bună este apa din munți. Putem folosi apa care se importă.

– Care sunt indicatorii pe care trebuie să-i conțină apa din sistem ca ea să poată fi folosită în alimentație?

– În privința apei din apeduct din capitala noastră ea este sigură din punct de vedere microbiologic, doar că are puține minerale.Toată apa de suprafață este foarte săracă în minerale. Apa din fântâni care este dură nu conține mineralele de care noi avem nevoie. Cea mai bună apă este cu multe minerale, dar în cantități moderate. Organismul are nevoie de multe minerale, care cel mai bine se absorb din apă. Din produse, fructe, legume mai greu se absorb. 95-98% mineralele organismul le ia din apă.

– Conform legislației, în scopul informării consumatorilor, Ministerul Sănătăţii trebuie să publice pe pagina web a instituției, o dată la 3 ani, Raportul naţional privind calitatea apei potabile. Sunteți la curent cu acest raport? Ce a arătat el? Cât de bună este apa pe care o consumă majoritatea populației?

– Sunt la curent cu legislația. Este o informație publică, dar nu pot să zic despre fiecare sursă dacă face analiza apei. Nu sunt sigură că au un plan după care fac analizele la apă. Dar, în general, în raioanele unde sunt filiale ale ANSP se fac analize la apa de consum. Informația este stocată în registre, unde se vede dacă s-a schimbat ceva între timp sau nu.

– Apa minerală, apa îmbuteliată. Oamenii nu cunosc cultura de consum a apei minerale. Ce recomandați, cum trebuie de consumat apa minerală? Care e diferența dintre apa minerală și cea carbogazoasă?

– Toți când zic apă minerală cred că e cea carbogazoasă. Dar apa minerală e cea cu minerale. Este o listă lungă de minerale, dar nu toate apele au această listă, unele au mai mult, altele mai puțin. Apa minerală produsă de producătorii noștri este slab mineralizată. Cele mai mineralizate ape sunt cele de munte, de la izvoare de munte. Apa carbogazoasă este cu adăugare de bioxid de carbon, dar sunt și naturale carbogazoase, de izvor care vin cu acest bicarbonat. Și este recomandat, celor tineri, care fac sport și au activitate intensă fizică, dar și intelectuală, să folosească peste normă apele mineralizate, mai mult decât media. Doar fiecare apă are etichetă. Să citească. Dacă mineralizarea este peste 1000 ml la un litru este mai bine decât atunci când este 300 -350 ml per litru. Pentru copiii până la 5 ani este recomandat mai puțin mineralizată. Pentru cei în vârstă la fel. Apa mineralizată scade pofta de mâncare. Pe cei care vor să țină o cură de slăbire apa minerală îi va ajuta. Este demonstrat științific. Apa este cel mai bun mediu de unde organismul ia mineralele. Organismul are nevoie de apa mineralizată. Și apa pe care o consumăm trebuie să fie diversă.

– Ce cantitate de apă mineralizată, în medie, poate consuma un om?

– Depinde de activitatea fizică pe care o are. Dacă apa este mineralizată în limitele normei și în funcție de câte minerale conține, atunci este recomandat de băut 2 litri de apă pe zi.

– Apa îmbuteliată. Cât de onești sunt producătorii noștri? Putem să consumăm cu încredere apa îmbuteliată? Apa care este comercializată în magazine și la punctele care se vinde în oraș la litru este verificată?

– Nu trebuie de consumat permanent una și aceeași apă. Trebuie să schimbăm tipul de apă pe care o consumăm.

– Cine verifică apa?

– ANSA verifică. Totul se verifică. Sunt obligați să facă controale și inopinate, pentru a le da aviz pozitiv, pentru a comercializa. – Iată avem pe masă apă plată, puțin gazată și intens gazată. Ce recomandați să consumăm?

– A fost un trend ca să bem apă plată nici într-un caz să nu bem apă gazoasă, deoarece apa gazoasă stimulează aciditatea gastrică și ne face rău. Da, cei care au probleme cu stomacul, duodenul, nu este de dorit. Dar pentru cei sănătoși, dacă am mâncat carne, pește, apa gazoasă îi va ajuta la digestie. În privința apei slab gazate, ea poate fi folosită de toți. Ea are un gust specific. Apa poate fi lăsată ca să iasă gazele și rămâne puțin acidulată. Pentru cei bolnavi este recomandat de băut apă plată. Oamenii trebuie totdeauna să se informeze despre tipurile de apă, efectele ei. Sfaturile trebuie date de către specialiști din domeniu, care au făcut cercetări.

– Oamenii de la oraș au posibilitatea de a diversifica consumul de apă. Pot bea din robinet, pot merge la magazin. Ce le recomandați gospodarilor de la sate, ca să consume apă mai calitativă din fântânile lor?

– În privința fântânilor care se construiesc în sate. Am găsit așa o fântână unde nu avea nitrați. Era o sursă de izvor din pădure. Sunt și așa excepții. Prevenim poluarea apelor prin construcția fântâni lor la un loc bine ales, 20-30 de metri la deal de sursele care poluează apele. În satele de lângă Chișinău loturile sunt de șapte ari. E foarte greu de construit. E imposibil. Sunt loturi mai mari în unele localități. La primii metri săpați se recomandă de pus un strat de argilă, care protejează apele de suprafață, apoi betonarea și clar că fântâna are capac care protejează de praf. Pentru a dezinfecta o fântână există metode. Sunt niște manșoane, în care se pune clorul și o perioadă oarecare iese clorul din manșon și o dezinfectează. În sate se dezinfectează fântânile centralizat, se anunță oamenii, totul în funcție de cine se află la cârma primăriei. Întotdeauna trebuie de știut care este sursa de apă și la izvoare. Avem multe izvoare pe la marginea traseelor de unde lumea bea apă dar, de fapt, unele, ar trebui evitate.

– Dacă suntem în mediul rural, le recomandați oamenilor de la sate să fiarbă apa în cazul când au multe surse de poluare prin preajmă?

– Da, s-o fiarbă, vor dispărea microbii.Toate sărurile se sedimentează și apa nu are gust. Nitrații nu dispar nici la fierbere. Dar dacă au fost și-s mulți încă poate duce la o boală la copii care se numește methemoglobinemie. Copiii nou-născuți care se alimentează din amestecuri, dar nu la sân, natural, pot fi afectați de calitatea apei, în cazul când e folosită la prepararea laptelui pentru ei. Dacă se ia apa de la fântână, care apoi este fiartă, și este amestecată cu laptele praf, atunci nitrații din apă intră în organismul copilului și leagă hemoglobina, copilul devine cianotic, plânge și nimeni nu știe cauza. Dar asta e din cauza nitraților. La un matur efectul nu este așa. De aceea medicii de familie trebuie să recomande mamelor cu copii nou-născuți utilizarea unei ape sigure pentru copii.

– Ce apă recomandați copiilor să bea ca să se dezvolte bine?

– Mai puțin mineralizată, slab gazată și cât mai sigură. Copiii cresc repede. Atunci au nevoie de mi-

nerale. Dacă nu le au la timp se încep problemele de sănătate. Copiii trebuie protejați nu numai prin

alimentație sănătoasă, dar și prin consumul de apă calitativă. La noi totul se rezumă la alimentație, dar

apa este foarte importantă pentru organism.

– E bine să bem apă noaptea?

– E de dorit să bem multă apă ziua, spre seară mai puțin. Înainte de somn se recomandă un pahar,

dar nu mai mult, deoarece forțăm rinichii.

Interviu realizat de Victoria Popa

