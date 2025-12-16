Divertisment

Muzeul Național de Artă al Moldovei invită copiii la tradiționalul Carnaval al Copiilor

Muzeul Național de Artă al Moldovei organizează vineri, 19 decembrie, începând cu ora 12:00, o nouă ediție a Carnavalului Copiilor, unul dintre cele mai apreciate proiecte educaționale ale instituției. Lansat în anul 2008, evenimentul a devenit o tradiție de suflet, bucurându-se de-a lungul anilor de un interes tot mai mare din partea copiilor și cadrelor didactice.

La eveniment vor participa copii din mai multe instituții educaționale și sociale din țară, inclusiv Casa de Copii de Tip Familial și Centrul de Plasament „Căldura Casei” din orașul Drochia, elevi ai liceelor teoretice „Gheorghe Asachi” și „Mircea Eliade”, precum și copii din familii social-vulnerabile aflați în sistemul de tutelă și asistență parentală profesionistă din raionul Drochia. Aceștia vor prezenta momente artistice pregătite cu mult entuziasm și se vor bucura de concertul susținut de elevii Școlii de Arte „Alexei Stârcea”.

Carnavalul Copiilor este un eveniment de Crăciun cu un pronunțat caracter incluziv, dedicat tuturor copiilor, indiferent de mediul din care provin sau de nevoile lor. Scopul acestuia este de a crea o atmosferă caldă și prietenoasă, în care fiecare copil să simtă bucuria sărbătorilor de iarnă prin cântece, dansuri, colinde și urături.

Invitatul special al evenimentului va fi Moș Crăciun, care le va oferi copiilor magia sărbătorilor, demonstrând că spiritul Crăciunului înseamnă generozitate, energie și bucurie împărtășită.

