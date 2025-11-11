Est-CurierIncidenteSocial

Muniții vechi, descoperite la Măgdăcești, anunță batalionul de geniu „Codru”

Batalionul de geniu „Codru” a intervenit recent la Măgdăcești, r. Criuleni, pentru a evacua proiectile de artilerie și alte muniții, decoperite în timpul unor lucrări de construcție, informează Ana-Maria Bosîi, comunicatoarea unității. Este vorba despre nouă proiectile de artilerie calibru 105 mm și tub cartușe de la proiectile de artilerie, precum și două focoase de la proiectile de artilerie din perioada Războiului Doi Mondial. 
Din fotografiile publicate de unitatea militară, realizate de Ion Golovei, se vede că lucrările au avut loc pentru montarea unei fundații. 
Militarii au evacuat obiectele găsite în siguranță, respectând procedurile de securitate. 
