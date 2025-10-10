Motiv de mândrie pentru Școala de sport din Criuleni și pentru țară

Între 7 și 12 octombrie 2025, orașul Tatabánya, Ungaria este gazda Campionatului Mondial de Lupte pentru Veterani, competiția care adună pe saltea cei mai experimentați luptători din lume, pe stilurile liber și greco-roman.

Evenimentul, organizat sub egida United World Wrestling (UWW), a reunit sportivi de peste 35 de ani, împărțiți în cinci categorii de vârstă (A–E), demonstrând că pasiunea pentru lupte nu se stinge odată cu trecerea timpului.

Moldova intră în top 10, iar SUA deține întâietatea

Echipa Statelor Unite ale Americii a reușit să se impună la lupte libere, obținând primul loc în clasamentul general pe echipe, cu 380 de puncte, urmată de Kazahstan (357) și Ungaria (213).

Surpriza plăcută a venit din partea Republicii Moldova, care a reușit o clasare remarcabilă — locul 10 mondial, cu 71 de puncte acumulate în competițiile de lupte libere.

„Este un rezultat care ne motivează. Mulți dintre luptătorii veterani din Moldova continuă să antreneze tineri și să contribuie la dezvoltarea sportului în țară. Faptul că rămân competitivi pe scena internațională arată puterea școlii noastre de lupte”, a declarat unul dintre reprezentanții Federației Naționale de Lupte.

Rezultatele la stilul greco-roman urmează să fie confirmate oficial de UWW, dar competiția este intensă și are priză inclusiv la sportivii moldoveni.

Antrenorul criulenean Turcan Iaroslav a cucerit medalia de bronz în cat. 78 kg, vârsta maximă – 40 ani.

Luptătorii veterani din Moldova au obținut anterior cele mai multe medalii la acest stil, iar așteptările pentru 2025 au rămas la fel de mari.

Pentru sportivii moldoveni, participarea la un eveniment de asemenea anvergură este și o confirmare a valorii tradiției noastre în acest sport, recunoscută de zeci de ani la nivel internațional.