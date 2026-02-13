Moșii de iarnă: De ce nu se refuză pomana

Pomenirea celor răposați se face mereu, dar conform canoanelor și tradiției Bisericii Ortodoxe, toate slujbele de pomenire generală a morților se fac sâmbăta, zi dedicată celor adormiți. Pe parcursul anului sunt rânduite și 10 zile speciale de pomenire, inclusiv Moșii de vară și de iarnă.

În anul 2026, Moșii de iarnă sunt pomeniți sâmbătă, pe 14 februarie, înaintea Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți, fiind una dintre cele mai importante sâmbete de pomenire din an.

Semnificația spirituală a Moșilor de iarnă

Moșii de iarnă simbolizează legătura dintre lumea văzută și cea nevăzută. Este o zi a milosteniei, a amintirii și a recunoștinței față de strămoși.

Tradiția populară spune că pomana oferită în această zi trebuie făcută cu suflet curat, fără zgârcenie, pentru ca binele să se întoarcă înapoi în casa celui care dăruiește.

Ce este bine să dai de pomană de Moșii de iarnă

Milostenia poate fi făcută sub formă de hrană, îmbrăcăminte, chiar și bani, celui care are nevoie să-și procure ceva, dar nu implică doar un dar material. Preoții cu care am discutat, indiferent din care Mitropolie ce activează în Republica Moldova fac parte, au accentuat că nu există reguli canonice ce ar include o listă de daruri. Sunt doar obiceiuri și că este important să dăm ceea ce este de folos și mai ales – cum dăm.

Printre cele mai comune daruri se numără coliva,preparată din grâu fiert, simbol al vieții veșnice,colacii sau pâinea, care reprezintă trupul,lumânări aprinse,care simbolizează lumina sufletului.

De ce nu se refuză milostenia?

Se spune că nu este bine să refuzi pomana oferită, deoarece aceasta este dată ca o rugăciune pentru sufletul cuiva drag.

Când refuzi – rupi lanțul milosteniei. Pomana este o rugăciune în care te poți limita zicând doar „Dumnezeu să-l/s-o ierte”, dacă nu ai timp să-i pomenești în rugăciunile tale pe cei pentru care a fost menită.

Ce nu este recomandat să faci în această zi

În ziua Moșilor de iarnă nu se recomandă certurile, munca grea sau petrecerile zgomotoase.

Este o zi de reculegere, de rugăciune și de respect.