Monitorizarea se va face și prin satelit

În 2026 începe Inventarul Forestier Național

„În sfârșit, după 30 de ani, vom face primul Inventar Forestier Național. Aceasta înseamnă că vom ști exact cantitatea de masă lemnoasă pe picior, suprafața exactă a pădurilor și starea lor de sănătate.”- a  anunțat ministrul Mediului Gheorghe Hajder.

Potrivit ministrului, inventarul va sta la baza politicilor forestiere și a lucrărilor silvice:

„Este un proces foarte important pentru viitoarele politici, ca să știm exact unde trebuie să intervenim, când trebuie să intervenim și ce fel de politici sunt necesare pădurilor. Ceea ce s-a întâmplat până acum am știut doar la nivel cantitativ.”

Inventarul Forestier Național va include și monitorizarea prin satelit:

„Asta înseamnă că toate pădurile vor fi scanate electronic din satelit și vom cunoaște exact unde este amplasat fiecare arbore și vom putea face comparații în timp, ca să înțelegem ce s-a întâmplat cu fondul forestier. Odată ce fiecare responsabil de sector – pădurarul, șeful de ocol – va ști exact că pădurea este monitorizată de sus, avem o imagine clară a situației.”

Ministrul Hajder a precizat că Inventarul Forestier Național începe anul acesta și se va încheia în 2030, iar după finalizare va demara a doua ediție:

„Inventarul forestier nu este o acțiune de moment. Va fi prima ediție, care durează până la patru ani, pentru a vedea tendințele în timp, iar după finalizare va începe a doua ediție. Astfel, de fiecare dată vom putea face comparații și vom înțelege cine și-a făcut treaba bine, unde există probleme și unde putem să intervenim.”

