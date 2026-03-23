Monitorizarea râului Nistru continuă

23 martie 2026
1 1 minut pentru citire
Baraj la Hidrocentrala Dubăsari

În prezent, pe râul Nistru sunt instalate 20 de baraje absorbante, amplasate strategic pentru a reține produsele petroliere din apă și a limita răspândirea acestora. În prima linie de intervenție, la Arionești, raionul Dondușeni, sunt aplasate șase dintre acestea. 

Potrivit Ministerului Mediului, barajele absorbante sunt instalate strategic pentru a reține produsele petroliere din apă și pentru a limita extinderea poluării. La fiecare șase ore este utilizat material biodegradabil absorbant, în special în zonele de captare și în punctele unde concentrația de substanțe petroliere este mai ridicată.

Echipe de specialiști, inclusiv din România, se află în teren și monitorizează situația în apropierea stațiilor de captare a apei din Nistru.

Amintim că, în urma poluării Nistrului, mai multe localități din nordul Republicii Moldova, inclusiv municipiul Bălți și raioanele Soroca, Sângerei și Florești, au rămas temporar fără apă potabilă. 

Guvernul Republicii Moldova a declarat stare de alertă de mediu pînă la 31 martie 2026 în bazinul fluviului Nistru, în urma poluării apei cu produse petroliere, confirmate prin analize de laborator. Situația a fost generată de deteriorarea infrastructurii hidrotehnice din Ucraina, în urma bombardamentelor din 7 martie 2026, iar unda de poluare se deplasează pe cursul râului.

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 23 martie 2026
1 1 minut pentru citire

