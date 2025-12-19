Moneda „SEPA”, lansată de BNM, spre deliciul numismaților (video)

Banca națională a Moldovei (BNM) a lansat azi, 19 decembrie 2025, o nouă serie de monede jubiliare și comemorative „Moldova Europeană”. Astfel, în circuitul numismatic intră prima monedă din această serie „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro”.

„Moneda marchează aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) – un proces strategic desfășurat în trei etape distincte: înaintarea cererii oficiale de aderare pe data de 30 ianuarie 2024, semnată de doamna Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei; acceptarea Republicii Moldova în SEPA la 6 martie 2025; și integrarea operațională la 6 octombrie 2025, moment care a permis conectarea efectivă a sistemului național de plăți la infrastructura europeană”, anunță în comunicatul BNM.

„Aderarea Republicii Moldova la SEPA este dovada că instituțiile noastre pot genera rezultate concrete pentru cetățeni și companii, apropiind Republica Moldova de spațiul financiar european prin soluții moderne, sigure și accesibile. Este rezultatul unui efort susținut, al unei viziuni coerente și al capacității statului de a transforma angajamentele europene în beneficii reale pentru economie și societate. Această monedă devine un simbol al încrederii, al consecvenței și al direcției clare pe care au ales-o moldovenii”, subliniază guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei.

Moneda comemorativă este bătută în argint, are valoarea nominală de 100 lei și un tiraj de 2500 unități. Autorul designului grafic este Eugeniu Boico, profesor la Universitatea de Stat din Moldova, și creatorul “Pomului Vieții”, brandul turistic al țării noastre.

Moneda este ambalată în capsulă de metacrilat transparent și în cutie de prezentare, fiind însoțită de un certificat de autenticitate ce poartă semnătura guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei. Certificatul include un cod QR care permite accesul direct la informațiile despre caracteristicile monedei, disponibile pe site-ul oficial al Băncii Naționale.

Monedele comemorative se comercializează publicului larg atât de Banca Națională a Moldovei, în baza cererilor depuse online în secțiunea „Moneda” pe pagina web a instituției, cât și prin intermediul băncilor licențiate din Republica Moldova. Băncile licențiate au dreptul de a stabili independent prețul de vânzare a monedelor jubiliare și comemorative, preț ce nu va depăși cu mai mult de trei la sută nivelul stabilit de Banca Națională a Moldovei.