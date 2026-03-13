Moldovenii care au muncit legal în Canada și în Republica Moldova vor putea primi pensii din ambele țări

Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat legal atât în Moldova, cât și în Canada vor putea beneficia de pensii din ambele state. Acordul privind securitatea socială dintre Republica Moldova și Canada, precum și Aranjamentul administrativ pentru aplicarea acestuia, au fost semnate pe 13 martie la Ottawa.

Documentele au fost negociate în ultimii doi ani de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în colaborare cu Casa Națională de Asigurări Sociale, Ministerul Afacerilor Externe și Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă.

Din partea Republicii Moldova, acordul a fost semnat de Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, iar din partea Canadei de Secretarul de stat pentru seniori, Stephanie McLean.

Potrivit autorităților, acordul instituie un mecanism modern de cooperare în domeniul securității sociale și stabilește garanții pentru persoanele care lucrează sau au lucrat în unul dintre cele două state. În baza acestuia, cetățenii vor putea beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzate de afecțiuni generale, indemnizații pentru accidente de muncă sau boli profesionale, precum și de pensii de urmaș.

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că acordul reprezintă un pas important pentru diaspora moldovenească din Canada. „Diaspora moldovenească din Canada este una activă și consolidată, iar prin acest acord ne asigurăm că munca și contribuțiile lor sunt recunoscute și protejate”, a afirmat oficialul.

Documentul prevede și exportul pensiilor, astfel încât beneficiarii să poată primi pensia indiferent de statul în care locuiesc. Totodată, acordul introduce totalizarea perioadelor de asigurare realizate în ambele state, ceea ce va permite acordarea unei pensii proporționale în situațiile în care o persoană nu întrunește stagiul minim de cotizare într-o singură țară.

În același context, a fost semnat și Aranjamentul administrativ pentru aplicarea acordului, document semnat de directoarea Casei Naționale de Asigurări Sociale, Elena Țîbîrnă, și de reprezentantul autorității competente din Canada. Acesta va facilita comunicarea și cooperarea dintre instituțiile responsabile de implementarea drepturilor sociale ale cetățenilor.

După semnare, Republica Moldova și Canada vor iniția procedurile interne necesare pentru ratificarea acordului, iar documentele vor intra în vigoare după finalizarea acestor proceduri.

În prezent, Republica Moldova are încheiate 20 de acorduri în domeniul securității sociale, dintre care 18 sunt deja aplicabile pentru stabilirea drepturilor sociale ale cetățenilor.