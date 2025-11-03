Moldoveni, implicați în organizarea angajării ilegale în Italia, deconspirați cu ajutorul Europol

O acnchetă începută la mijlocul lunii octombrie în regiunea Mantua, Italia, s-a încununat cu arestarea a doi cetățeni moldoveni pentru complicitate la imigrație ilegală.

Carabinieri din cadrul Unității de Investigații a Departamentului Operațional din Mantua, împreună cu Carabinieri din cadrul Unității locale de Inspecție a Muncii, au executat ordinul emis de magistratul de instrucție preliminară la Tribunalul din Mantua, la cererea Parchetului local, împotriva a doi antreprenori cu domiciliul în municipalitățile Poggio Rusco și Bondeno (FE): un bărbat de 39 de ani și unul de 56 de ani, acuzați de infracțiunea de intermediere ilegală și exploatare prin muncă, scrie publicația locală italiană Gazzetta di Mantova.

Oamenii legii au citat preventiv doi antreprenori italieni, bănuiți ca fiind responsabili pentru infracțiunea de exploatare prin muncă în calitate de utilizatori finali ai forței de muncă procurate de la cei doi străini arestați. Colaborarea cu Europol a permis forțelor italiene de ordine să stabilească, că doi antreprenori de origine moldovenească au recrutat peste 50 de compatrioți care, aflați într-o situație de extremă vulnerabilitate, au fost ademeniți să călătorească în Italia și să obțină documente de identitate false care să ateste cetățenia română, astfel încât să poată fi angajați formal ca cetățeni ai UE și apoi exploatați de companii italiene, în special în sectorul agricol. Lucrătorii eru cazați, contra cost, în locuințe puse la dispoziție de cei doi antreprenori moldoveni și transportați zilnic la câmpurile unde erau angajați. Așa numitor angajați li s-a încălcat dreptul la un program de lucru legal (16 ore pe zi), perioadele de odihnă săptămânale, salariile orare și siguranța la locul de muncă. Lucrătorilor li s-au aplicat măsuri degradante de control, profitând de starea lor de vulnerabilitate și necunoașterea limbii italiene. Partenerii italieni ai moldovenilor, ca și beneficiari finali ai forței de muncă, sunt bănuiți că au exploatat lucrătorii conștient și voluntar. Cei doi moldoveni sunt bănuiți și de utilizarea actelor de ientitate falsificate, date drept acte legale eliberate de România și Bulgaria. Prin urmare, suspecții erau pe deplin conștienți de statutul ilegal al imigranților.

Infracțiunea a putut fi descoperită și documentată cu dovezi incontestabile datorită cooperării active dintre Centrul internațional de cooperare polițienească prin intermediul Europol, inițiată de Carabinieri din cadrul Unității de investigații a Comandamentului provincial din Mantua.

Sursa: gazzettadimantova.it