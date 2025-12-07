Moldova lansează o nouă strategie pentru dezvoltarea sectorului strugurilor de masă

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, împreună cu FAO și UNIDO, a prezentat o strategie națională menită să impulsioneze sectorul strugurilor de masă și să transforme această ramură într-un „motor” important al economiei.

Planul prevede creșterea exporturilor cu circa 60% până în 2036, ceea ce ar aduce țării aproximativ 38 de milioane de dolari anual. Pentru realizarea obiectivelor, sunt planificate investiții de aproape 98 de milioane de dolari.

Strategia pune accent pe modernizarea plantațiilor, extinderea sistemelor de irigare, dezvoltarea infrastructurii de post-recoltare, obținerea certificărilor internaționale și susținerea micilor producători prin cooperative. Autoritățile estimează că aceste măsuri vor crea peste 1.500 de locuri de muncă în următorii ani.

Implementarea va fi sprijinită prin granturi, subvenții și programe de instruire destinate fermierilor, pentru ca sectorul să devină mai competitiv pe piețele externe.