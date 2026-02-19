Moldova Curată: „Părinții, avertizori de integritate: „Arma” împotriva taxelor ilegale din grădinițe”

Colectările de bani în grădinițe rămân unul dintre cele mai sensibile subiecte din sistemul educațional preșcolar, motiv pentru care unele autorități locale au început să îi îndemne direct pe părinți să raporteze asemenea practici. Deși nu sunt angajați ai instituțiilor de învățământ, părinții sunt considerați, fără echivoc, avertizori de integritate. Acest statut a început să producă efecte concrete, un exemplu recent fiind sancționarea unei directoare de grădiniță pentru acte ilegale comise în instituția pe care o conducea. Totuși, specialiștii avertizează că fenomenul nu poate fi eradicat doar prin apeluri publice, ci necesită intervenții sistemice, reguli clare și garanții reale pentru cei care aleg să rupă tăcerea.

Un precedent în justiție: Condamnarea de la Ciocana

În toamna anului trecut, Dina Pavaleanu, fosta șefă a Grădiniței nr. 32 din sectorul Ciocana, municipiul Chișinău, a fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare. Ea fusese reținută anterior într-un dosar de corupție, fiind acuzată că ar fi pretins 6000 de lei de la părinții a doi copii. De asemenea, instanța i-a aplicat o amendă în valoare de 200 mii de lei și a privat-o de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani. În apărarea sa, fosta directoare a susținut în fața magistraților că nu a solicitat bani, ci a fost vorba despre o inițiativă a părinților de a contribui la crearea unor condiții pe care bugetul de stat nu le acoperea. Cazul a fost analizat și de Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării (MEC), care a decis retragerea gradului managerial al acesteia.

Cadrul legal: Părintele ca garant al interesului public

Lilia Zaharia, directoarea executivă a Transparency International-Moldova, subliniază că legea protejează orice persoană care semnalează abuzuri de interes public, nu doar angajații instituțiilor.