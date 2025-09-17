Est-CurierPolitic

Moldova crește datorită ajutorului de la prietenii noștri europeni (P.)

Republica Moldova are oameni harnici și antreprenori ambițioși. Dar ani la rând, lipsa resurselor și a piețelor de desfacere stabile, după ce Rusia a impus repetat embargouri, a frânat dezvoltarea economică. Mulți tineri au plecat pentru salarii mai mari în Europa, iar satele s-au golit treptat.

Realitatea de astăzi e diferită: mergem pe calea cea corectă, de aderare la Uniunea Europeană – obiectiv consacrat în Constituție -, iar aceasta înseamnă locuri de muncă mai bine plătite, investiții în agricultură și industrie, drumuri moderne și oportunități de revenire și dezvoltare pentru fiecare familie.

Uniunea Europeană – cu peste 450 de milioane de consumatori – și-a deschis larg ușile sale. Pentru agricultorii și antreprenorii noștri, aceasta înseamnă o nouă oportunitate de extindere pe piețe noi. Vinurile, fructele, legumele și produsele lactate ajung direct pe piața europeană, unde sunt apreciate pentru calitatea lor. Avem deja exemple: o fabrică de lactate din Comrat, modernizată cu sprijin european, exportă astăzi în UE, iar o livadă de migdali din nordul țării exportă în mai multe țări europene și creează locuri de muncă pentru săteni.

Aderarea la UE înseamnă și salarii mai mari. În România, după aderarea din 2007, veniturile s-au dublat, iar în Lituania, salariul mediu a trecut de 2.000 de euro. Fondurile europene vor sprijini apariția de companii locale în agricultură, construcții, transporturi sau IT, iar libertatea de circulație le va permite moldovenilor să muncească în orice stat membru. În Uniunea Europeană, peste 80% dintre absolvenți își găsesc un loc de muncă după terminarea studiilor. Această șansă poate deveni realitate și pentru tinerii noștri.

Dezvoltarea economică nu este posibilă fără infrastructură. Drumurile bune și podurile moderne atrag investitori, reduc costurile de transport și cresc competitivitatea companiilor. Uniunea Europeană a sprijinit deja proiecte ale Guvernului precum centura Chișinăului sau drumul spre vama Sculeni. După aderare, și mai multe localități vor fi conectate prin coridoare economice europene, care vor stimula comerțul și mobilitatea.

Europa înseamnă și investiții în viitor. Digitalizarea, energia verde și inovația sunt domenii  unde Moldova va primi fonduri și expertiză. Tinerii cercetători vor putea lansa afaceri și proiecte chiar acasă, fără a fi constrânși să plece.

Uniunea Europeană nu este doar o direcție politică, ci o șansă pentru economia Moldovei și pentru fiecare familie. Locuri de muncă mai bine plătite, drumuri și spitale moderne și o viață sigură pentru copii – toate acestea devin posibile prin integrarea europeană. Alegerea europeană pentru Republica Moldova înseamnă, în esență, un trai decent și un viitor construit aici, acasă.

Renata Surchicin, Proiectul „Europa pentru cetățeni”

(Publicitate)

