Modificări în consiliul comunal Pașcani

Comisia Electorală Centrală întrunită în ședința din 18 martie 2026 a examinat cererea de demisie a consilierului Cebotaru Ion ales pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” în Consiliul comunal Pașcani, raionul Criuleni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Pașcani îi revine candidatului supleant Olteanu Silvia de pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, confirmată prin hotărârea nr. 33 din 11 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Pașcani nr. 12/21.

CEC a preavizat consilierul Olteanu Silvia asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.