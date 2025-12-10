InternaționalPolitic

Miniștri europeni s-au reunit la Strasbourg pentru a discuta migrația și Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 10 decembrie 2025
3 1 minut pentru citire

La inițiativa Secretarului General al Consiliului Europei, Alain Berset, miercuri, 10 decembrie,  la Strasbourg  are loc o conferință ministerială informală dedicată temelor legate de migrație și aplicarea Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Problemele legate de migrație se află pe agenda principală a țărilor și cetățenilor din întreaga Europă”, a declarat Berset înaintea reuniunii.

Potrivit acestuia, Convenția Europeană a Drepturilor Omului rămâne instrumentul fundamental pentru abordarea eficientă și responsabilă a provocărilor actuale.
Sarcina noastră nu este să slăbim Convenția, ci să o menținem puternică și relevantă, pentru a asigura echilibrul dintre libertate și securitate, justiție și responsabilitate”, a subliniat Secretarul General.

Conferința are rolul de a oferi orientări politice clare pentru activitatea viitoare a Consiliului Europei în domeniul migrației, consolidând angajamentul statelor membre exprimat în Declarația de la Reykjavik din mai 2023.

În ultimii ani, migrația și relația dintre Convenție și politicile naționale de control al migrației au devenit teme de dezbateri politice intense în multe state membre.

Evenimentul de la Strasbourg își propune să aducă aceste discuții înapoi în cadrul instituțional al Consiliului Europei, completând inițiativele existente ale organizației privind combaterea traficului de migranți și gestionarea presiunilor migratorii.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 10 decembrie 2025
3 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

„Democrația este în pericol fără o cultură a integrității”

9 decembrie 2025

Una dintre cele mai înalte distincții ale Ucrainei a ajuns la al treilea destinatar din Republica Moldova

8 decembrie 2025

A fost ales primarul general al municipiului București

8 decembrie 2025

Președinta Maia Sandu a făcut declarații după CNS: traficul de droguri nu este o problemă recentă, dar s-a agravat

2 decembrie 2025
Back to top button