Miniștri europeni s-au reunit la Strasbourg pentru a discuta migrația și Convenția Europeană a Drepturilor Omului

La inițiativa Secretarului General al Consiliului Europei, Alain Berset, miercuri, 10 decembrie, la Strasbourg are loc o conferință ministerială informală dedicată temelor legate de migrație și aplicarea Convenției Europene a Drepturilor Omului.

„Problemele legate de migrație se află pe agenda principală a țărilor și cetățenilor din întreaga Europă”, a declarat Berset înaintea reuniunii.

Potrivit acestuia, Convenția Europeană a Drepturilor Omului rămâne instrumentul fundamental pentru abordarea eficientă și responsabilă a provocărilor actuale.

„Sarcina noastră nu este să slăbim Convenția, ci să o menținem puternică și relevantă, pentru a asigura echilibrul dintre libertate și securitate, justiție și responsabilitate”, a subliniat Secretarul General.

Conferința are rolul de a oferi orientări politice clare pentru activitatea viitoare a Consiliului Europei în domeniul migrației, consolidând angajamentul statelor membre exprimat în Declarația de la Reykjavik din mai 2023.

În ultimii ani, migrația și relația dintre Convenție și politicile naționale de control al migrației au devenit teme de dezbateri politice intense în multe state membre.

Evenimentul de la Strasbourg își propune să aducă aceste discuții înapoi în cadrul instituțional al Consiliului Europei, completând inițiativele existente ale organizației privind combaterea traficului de migranți și gestionarea presiunilor migratorii.