Ministerul promite o luptă aprigă cu ambrozia

Sergiu Gherciu, secretar de stat, MAIA.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) planifică să intensifice acțiunile de combatere a ambroziei, prin transformarea acestora din sporadice în planificate și monitorizate. În acest sens Guvernul a aprobat, la 18 martie, hotărârea „Privind măsurile de combatere și prevenire a răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia)”.
Documentul prezentat de către Sergiu Gherciu, secretar de stat la MAIA, prevede că Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Inspectoratul pentru Protecția Mediului sunt autorități publice responsabile de informarea populației, de eradicarea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia. APL de nivelul I, la fel, vor avea sarcina de a informa și de a întreprinde acțiuni de eradicare și prevenire a răspândirii ei.

În contextul hotărârii, vor fi obligați să ia măsuri de distrugere a ambroziei deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, ai căilor ferate, ai cursurilor de apă, ai lacurilor, ai sistemelor de irigare și ai iazurilor destinate pisciculturii, pentru a evita instalarea și răspândirea vegetației invazive, dar și pentru eliminarea acesteia în cazul în care este prezentă pe terenurile intravilane sau extravilane.

Pentru o mai bună eficiență, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în comun cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, vor colabora cu autoritățile publice locale pentru detectarea și raportarea locațiilor infestate și elaborarea unei hărți online a suprafețelor de evidență a ambroziei. Până al 30 iunie gestionarii terenurilor vor fi obligați să raporteze că au efectuat lucrări de întreținere a terenurilor prin smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode de nimicire a plantei. Persoanele care nu se vor conforma, vor fi sancționate contravențional. Hotărârea intră în vigoare la 18 aprilie 2026.
Sursa: gov.md

