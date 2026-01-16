Ministerul Energiei ia în vizor instalatorii de sisteme SER și îi vrea incluși pe toți în registrele oficiale

Guvernul a aprobat un nou Regulament cu privire la procedura de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură, un document care modernizează și aliniază cadrul național la cerințele europene în domeniul energiei din surse regenerabile.

Noul regulament introduce cerințe mai bine definite pentru competențele profesionale ale instalatorilor și instituie un mecanism oficial de calificare și înregistrare, menit să asigure calitatea lucrărilor, siguranța instalațiilor și protecția consumatorilor. Documentul stabilește cadrul juridic necesar pentru calificarea și înregistrarea instalatorilor de sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă, definește cerințele obligatorii aplicabile acestora, regulile de verificare a sistemelor ce urilizează energie regenerabilă (SER) instalate, precum și procedurile de recunoaștere a certificărilor sau calificărilor obținute în alte state.

Regulamentul prevede inclusiv recunoașterea certificărilor emise de organisme acreditate din statele membre ale Uniunii Europene, părțile contractante la Tratatul de constituire a Comunității Energetice și din țările cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale în domeniu, facilitând mobilitatea profesională și transferul de bune practici.

Un element esențial al noii reglementări este introducerea obligației de trasabilitate a lucrărilor. Regulamentul cere ca instalatorii să fie obligați să țină evidența sistemelor instalate și să transmită semestrial către Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) lista lucrărilor realizate, cu informații relevante despre beneficiar, tipul sistemului și caracteristicile tehnice. Această măsură permite efectuarea de verificări ulterioare, inclusiv în caz de defecte, reclamații sau riscuri de securitate, și contribuie la creșterea responsabilității în domeniu.

Necesitatea acestui Regulament este susținută și de situația actuală din piață. În prezent, sunt înregistrați oficial doar 38 de instalatori de sisteme fotovoltaice, în timp ce estimările indică existența a peste 100 de instalatori calificați care activează în afara cadrului reglementat, fără a fi monitorizați sau incluși în registrele oficiale.

Adoptarea noului cadru normativ va contribui la îmbunătățirea calității instalării, siguranței și eficienței sistemelor SER, precum și la consolidarea încrederii consumatorilor în tehnologiile de energie regenerabilă. Totodată, proiectul prevede abrogarea unui regulament aprobat în 2018, care nu mai corespunde realităților actuale ale pieței și evoluțiilor tehnologice.

Regulamentul se înscrie în eforturile Republicii Moldova de a-și atinge obiectivul de 27% energie din surse regenerabile în consumul final brut până în anul 2030, asumat prin Decizia Consiliului Ministerial al Comunității Energetice.

Intrarea în vigoare a Regulamentului este prevăzută la șase luni de la publicarea în Monitorul Oficial, adică, nu mai devreme de luna iulie 2026. Astfel, va exista timp suficient pentru adaptarea proceselor de formare profesională, actualizarea procedurilor și completarea registrelor de instalatori.

Instalarea sistemelor fotovoltaice de către instalatori necalificați comportă și anumite riscuri, care adesea înseamnă cheltuieli suplimentare pentru beneficiari.

Lista instalatorilor autorizați o puteți găsi pe pagina Centrului Național de Energie Durabilă (CNED), accesând linkul necesar.