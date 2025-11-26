Ministerul Educației și Cercetării lansează ediția 2025 a Premiului Național pentru Tineret

Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea concursului pentru Premiul Național pentru Tineret, ediția 2025, o inițiativă menită să recunoască performanțele și implicarea tinerilor, profesioniștilor din domeniu și structurilor de tineret din Republica Moldova.

Evenimentul include 10 categorii de premiere, dedicate celor mai activi actori ai sectorului de tineret:

• Cel mai activ specialist de tineret din cadrul AAPL de nivelul I

• Cel mai activ specialist de tineret din cadrul AAPL de nivelul II

• Cel mai activ Centru de tineret

• Cea mai activă organizație de tineret

• Cel mai activ lucrător de tineret

• Cel mai activ Consiliu local al tinerilor

• Cel mai activ Consiliu al elevilor din învățământul general

• Cel mai activ Consiliu al elevilor din învățământul profesional-tehnic

• Cea mai activă structură de autoguvernanță studențească

• Cel mai activ tânăr voluntar

Valoarea premiului pentru fiecare categorie constituie 35.000 de lei, sumă destinată să încurajeze continuarea implicării și dezvoltării în domeniul tineretului.

Dosarele pot fi depuse până la data de 8 decembrie 2025, ora 23:59.

Procedura de participare, criteriile de eligibilitate și lista documentelor necesare sunt disponibile aici:

https://tineret.gov.md/programe/premiul-national-pentru-tineret-2025/