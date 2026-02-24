Ministerul Culturii solicită notificarea prealabilă la invitarea artiștilor străini în instituțiile publice

Ministerul Culturii a emis o circulară adresată instituțiilor publice de cultură din subordine, precum și companiilor de impresariat, prin care cere informarea prealabilă în cazul intenției de a invita artiști străini, în special din statele CSI, la spectacole, concerte, festivaluri sau alte activități cultural-artistice organizate în Republica Moldova.

Potrivit documentului, managerii instituțiilor trebuie să evalueze din timp eventualele riscuri și să notifice ministerul înainte de anunțarea publică a evenimentelor și de punerea în vânzare a biletelor, atunci când sunt implicați oameni de creație din străinătate, inclusiv din state condamnate de comunitatea internațională pentru agresiune armată. Autoritățile precizează că măsura nu interzice colaborările internaționale, ci urmărește prevenirea situațiilor care ar putea duce la anulări de evenimente, tensiuni publice, probleme de securitate sau prejudicii de imagine.

Instituția subliniază că libertatea de exprimare și creație artistică trebuie exercitată cu responsabilitate și cu respectarea valorilor democratice, iar invitarea unor persoane publice care susțin agresiuni armate poate afecta interesul public și reputația instituțiilor culturale. Ministerul reiterează că spațiile culturale trebuie să rămână deschise publicului și dialogului artistic, însă în condiții de responsabilitate instituțională.