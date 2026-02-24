Cultural

Ministerul Culturii solicită notificarea prealabilă la invitarea artiștilor străini în instituțiile publice

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 24 februarie 2026
12 1 minut pentru citire

Ministerul Culturii a emis o circulară adresată instituțiilor publice de cultură din subordine, precum și companiilor de impresariat, prin care cere informarea prealabilă în cazul intenției de a invita artiști străini, în special din statele CSI, la spectacole, concerte, festivaluri sau alte activități cultural-artistice organizate în Republica Moldova.

Potrivit documentului, managerii instituțiilor trebuie să evalueze din timp eventualele riscuri și să notifice ministerul înainte de anunțarea publică a evenimentelor și de punerea în vânzare a biletelor, atunci când sunt implicați oameni de creație din străinătate, inclusiv din state condamnate de comunitatea internațională pentru agresiune armată. Autoritățile precizează că măsura nu interzice colaborările internaționale, ci urmărește prevenirea situațiilor care ar putea duce la anulări de evenimente, tensiuni publice, probleme de securitate sau prejudicii de imagine.

Instituția subliniază că libertatea de exprimare și creație artistică trebuie exercitată cu responsabilitate și cu respectarea valorilor democratice, iar invitarea unor persoane publice care susțin agresiuni armate poate afecta interesul public și reputația instituțiilor culturale. Ministerul reiterează că spațiile culturale trebuie să rămână deschise publicului și dialogului artistic, însă în condiții de responsabilitate instituțională.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 24 februarie 2026
12 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Biserici de lemn din Republica Moldova au fost incluse într-un traseu turistic

12 februarie 2026

Zile când poți vizita un muzeu, economisind bani

10 februarie 2026

Victimele Holocaustului vor fi comemorate în cadrul unui program amplu de activități

23 ianuarie 2026

Comuna Miclești și satele componente au însemne heraldice oficializate

19 ianuarie 2026
Back to top button