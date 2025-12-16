Ministerul Agriculturii avertizează: termenii „eco”, „bio” și „organic” pot fi folosiți doar pentru produse certificate

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) atenționează consumatorii și agenții economici că utilizarea termenilor „ecologic”, „organic”, „bio” sau „eco” este permisă exclusiv pentru produsele agroalimentare certificate, conform legislației în vigoare. Precizările au fost făcute de secretarul de stat Vasile Șarban, în cadrul unui briefing public.

Potrivit oficialului, producția agroalimentară din Republica Moldova este clar delimitată între cea convențională și cea ecologică, iar produsele ecologice trebuie să fie certificate de organisme de certificare acreditate, recunoscute la nivel național de MAIA și plasate pe pagina oficială a instituției. În prezent, în Republica Moldova activează nouă organisme de certificare, acreditate la nivelul Uniunii Europene, care lucrează cu aproximativ 150 de operatori economici din sectorul producției ecologice.

Vasile Șarban a subliniat că legea nr. 237/2023, intrată în vigoare în iunie 2024 și aliniată Regulamentului UE 2018/848, reglementează strict producția ecologică, etichetarea și plasarea pe piață a acestor produse. Utilizarea nejustificată a termenilor „eco”, „bio” sau „organic” pe etichete, în publicitate sau în documentația comercială poate induce în eroare consumatorii și este considerată o încălcare a legislației.

De asemenea, autoritățile au atras atenția asupra mărcilor comerciale și denumirilor de întreprinderi care conțin astfel de termeni. În colaborare cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Agenția Servicii Publice (ASP), MAIA va analiza situațiile în care aceste denumiri sunt utilizate fără ca produsele să fie certificate ecologic. Agenții economici vor fi notificați și îndrumați fie să respecte rigorile circuitului ecologic, fie să renunțe la utilizarea acestor denumiri în scop comercial.

Totodată, Ministerul anunță lansarea unor campanii de informare destinate producătorilor și consumatorilor, pentru a asigura o mai bună înțelegere a diferenței dintre produsele convenționale și cele ecologice și pentru a proteja investițiile realizate în sectorul agriculturii ecologice.

Autoritățile dau asigurări că toate acțiunile vor fi desfășurate în conformitate cu legislația și în strânsă colaborare cu mediul de afaceri, instituțiile de stat și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.