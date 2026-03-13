Medicina din Criuleni mizează pe tineri: Pavel Chior, numit vicedirector medical al Spitalului Raional Criuleni

Medicul urolog Pavel Chior a fost numit în funcția de vicedirector medical al IMSP Spitalul Raional Criuleni, o decizie care evidențiază încrederea acordată unei noi generații de specialiști implicați în dezvoltarea sistemului medical local.

Originar din Cazaclia, Republica Moldova și instruit în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Pavel Chior reprezintă exemplul medicului tânăr care a ales să își construiască cariera nu doar în centrele universitare, ci și în medicina raională, acolo unde nevoia de specialiști și de implicare este esențială.

În prezent, el activează ca medic urolog în secția consultativă a Spitalului Raional Criuleni, iar anterior a făcut rezidențiatul în urologie și 5 ani a activat în cadrul Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. În paralel, încă din 2013, activează ca felcer de urgență în cadrul CNAMUP SAMU Râșcani, acumulând experiență practică importantă în medicina de urgență.

Numirea sa în funcția de vicedirector medical reflectă nu doar experiența clinică acumulată, ci și dorința de a contribui activ la dezvoltarea serviciilor medicale din raionul Criuleni. Prin implicarea în echipa managerială a instituției, alături de directoarea spitalului, doamna Marina Demian, Pavel Chior își propune să contribuie la modernizarea serviciilor medicale, consolidarea echipei medicale și îmbunătățirea accesului pacienților la îngrijiri de calitate.

Pe lângă activitatea clinică, acesta s-a remarcat prin implicarea constantă în proiecte academice și sociale, fiind activ în organizații profesionale și în proiecte dedicate educației medicale și sănătății publice. De-a lungul anilor, a participat la organizarea congreselor medicale internaționale MedEspera, la campanii de informare și la inițiative de promovare a sănătății în rândul populației.

Prin această numire, Spitalul Raional Criuleni își consolidează echipa managerială cu un medic tânăr, motivat și implicat, care a ales să contribuie activ la dezvoltarea sistemului de sănătate din comunitate.

Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină din Republica Moldova (ASRM)