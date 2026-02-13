Sănătate

Medicamentele pentru slăbit și riscul pentru sănătate

 În ultima perioadă, tot mai multe persoane promovează sau recomandă, în mediul online, medicamente injectabile utilizate pentru scăderea în greutate. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) vine să explice  riscurile administrării medicamentelor neautorizate pentru tratamentul obezității  sau folosite cu scop de slăbire.
Aceste medicamente sunt destinate, în principal, tratamentului diabetului zaharat de tip 2 și se administrează doar la indicația și sub supravegherea strictă a medicului.
 Preparatele intens promovate pe online de tipul: Ozempic, Saxenda, Mounjaro nu sunt autorizate în Republica Moldova.
Asta înseamnă că nu au fost aprobate oficial pentru comercializare în țară, iar siguranța, calitatea și proveniența lor nu pot fi garantate.
Procurarea din surse neautorizate (rețele sociale, anunțuri online, persoane fizice) poate duce la utilizarea unor produse falsificate sau neconforme și reprezintă un pericol major pentru sănătate.
Riscuri asociate utilizării acestor medicamente:
• Reacții gastrointestinale (greață, vărsături, diaree) care pot duce la deshidratare
• Pancreatită acută
• Hipoglicemie (mai ales în combinație cu alte medicamente antidiabetice)
• Dezechilibre electrolitice
• Întârzierea evacuării gastrice
• Influențarea absorbției altor medicamente administrate concomitent.

 

Recomandări pentru populație:

  • Consultați medicul endocrinolog sau medicul de familie înainte de a începe orice tratament pentru scădere în greutate.
  • Nu administrați medicamente recomandate de persoane fără calificare medicală.
  • Nu procurați medicamente de pe rețele sociale sau site-uri neautorizate.
  • Raportați reacțiile adverse suspectate sau orice problemă legată de medicamente către Secția Farmacovigilență din cadrul AMDM: https://amdm.gov.md/ro/page/raporteaza-o-reactie-adversa 

Tratamentul obezității trebuie să fie parte a unei strategii medicale complexe, care include evaluare clinică, analize, modificarea stilului de viață și monitorizare continuă.

