Medicamente și haine nedeclarate, depistate în bagajele pasagerilor

Funcționarii postului vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău au depistat trei tentative de introducere în țară a unor bunuri în cantități comerciale, nedeclarate, în urma controalelor efectuate asupra bagajelor pasagerilor sosiți recent cu cursele aeriene din Istanbul și Frankfurt.

Potrivit autorităților vamale, toate persoanele vizate au ales culoarul verde „nimic de declarat”. Totuși, în baza analizei de risc, acestea au fost redirecționate către control suplimentar. Scanarea bagajelor și verificările fizice ulterioare au confirmat suspiciunile inspectorilor, fiind descoperite loturi comerciale de produse medicamentoase, iar într-un alt caz articole vestimentare.

Două dintre cazuri au fost documentate pe ruta Istanbul-Chișinău. În bagajele a două pasagere, în vârstă de 25 și 63 de ani, au fost identificate diverse medicamente, iar în alt bagaj: articole vestimentare, toate transportate fără a fi declarate. Al treilea caz a fost înregistrat pe ruta Frankfurt-Chișinău, unde, în valiza unei nerezidente de 28 de ani, au fost găsite soluții injectabile ascunse și nedeclarate.

Bunurile au fost ridicate în vederea confiscării, iar persoanele implicate riscă sancțiuni contravenționale conform art. 43¹ și art. 287 alin. (10) din Codul contravențional.

