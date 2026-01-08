Educaţie

MEC permite prelungirea vacanței de iarnă în funcție de condițiile meteo

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 8 ianuarie 2026
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, Ministerul Educației și Cercetării anunță că fiecare direcție de învățământ are posibilitatea de a decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026.

Totodată, Ministerul solicită conducerilor instituțiilor de învățământ să adopte măsuri preventive pentru asigurarea siguranței și protecției elevilor, cadrelor didactice și a personalului auxiliar, în condițiile temperaturilor scăzute și ale fenomenelor meteo specifice sezonului rece.

Reprezentanții MEC precizează că situația este monitorizată constant, iar în cazul în care condițiile meteorologice vor deveni periculoase, vor fi emise recomandări suplimentare.

