MDED dă asigurări că stoparea importului cărnii de pui din Ucraina nu a influențat creșterea prețurilor la raft pentru acest produs

Cu aproape o lună în urmă, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a dispus sistarea temporară a importului de carne de pui și derivatelor acestora din Ucraina. Motivul invocat de regulatorul moldovean al pieței alimentelor era aplicarea principiului precauției, în scopul protejării sănătății consumatorilor din Republica Moldova și al asigurării plasării pe piață doar a produselor alimentare sigure și inofensive.

Decizia ANSA s-a bazat pe rezultatele unor investigații complexe, realizate în continuarea anchetei demarate de autoritate, urmare a depistării substanței interzise metronidazol în loturi de furaje importate anterior din Ucraina. ANSA a considerat că nu pot fi garanții suficiente privind siguranța cărnii de pasăre importate din Ucraina, chiar dacă aceasta este însoțită de certificate veterinare.

La aproape o lună de la această decizie, am solicitat comercianților din or. Criuleni informații despre evoluția prețurilor la carnea de pasăre și produsele derivate, pe care le au pe rafturi, mai exact, dacă s-au scumpit acestea.

În patru unități de comerț care vând carne de pui refrigerată sau înghețată, am fost informați că nu au lucrat cu carne de import, că vând doar produs local care este suficient, unii chiar distribuie produs din raionul Criuleni, așa că situația nu s-a răsfrânt asupra prețurilor la raft, ne-au asigurat vânzătorii. Într-un magazin ni s-a prezentat produs la promoție, ieftinit cu 5 lei față de prețul obișnuit, fiind vorba de un produs popular – pulpe de pui ambalate în caserolă de 1 kg, la preț de 65 de lei/kg. Acelați produs, neambalat, în alte unități de comerț, poate fi cumpărat la preț de 53-59 lei, în dependență de categorie.

Am solicitat un răspuns de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), referitor la prognoza evoluției prețurilor pe piața de carne de pui din Republica Moldova, în legătură cu sistarea importului, și la cotele de import pe care Ucraina le deține în structura importurilor de carne de pui și derivate, la care am primit următorul răspuns:

„Măsura temporară dispusă de ANSA privind interdicția importului de carne de pasăre și derivate din Ucraina, este fundamentată pe considerente ce țin de conformarea la cerințele de siguranță și calitate a produselor alimentare.

MDED subliniază că Republica Moldova se află în proces de aderare la UE, iar aplicarea standardelor de calitate și siguranță alimentară este esențială pentru protejarea consumatorilor și pentru menținerea încrederii în piață.

În ceea ce privește impactul asupra prețurilor, la acest moment nu există indicii privind o creștere a prețurilor la carne de pasăre. Producția internă, completată de importurile din Uniunea Europeană, poate acoperi necesarul de consum, iar prețurile se mențin stabile.

Datele statistice arată că importurile din Ucraina au reprezentat 73% din totalul importurilor de carne de pasăre în 2024 (circa 16,7 mii tone) și 76% în primele 11 luni ale anului 2025 (circa 16,6 mii tone), în timp ce importurile din Uniunea Europeană au constituit 27% (6,1 în 2024) și 23,5% (5,1 mii tone) în 2025 (11 luni).

În același timp, producția internă rămâne semnificativă – 70,5 mii tone în 2024 și 61,02 mii tone în perioada ianuarie–septembrie 2025 – iar consumul anual este estimat la aproximativ 70-75 mii tone, ceea ce indică existența unei baze suficiente de aprovizionare.

Autoritățile competente monitorizează în continuare evoluțiile pieței și mențin o coordonare instituțională strânsă pentru a asigura stabilitatea aprovizionării și buna funcționare a pieței interne”, se arată în răspunsul expediat redacției la 10 februarie 2026, de către serviciul de presă al MDED.

Biroul Național de Statistică a notat, la fel, la 10 februarie 2026, în informația „Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2026”, că în luna vizată prețurile medii de consum s-au majorat față de luna decembrie 2025 cu circa 0,9%, iar față de luna ianuarie 2025 – cu 4,8%, doar că din șirul scumpirilor lipsesc produsele din carne de orice fel.

Creșterea prețurilor medii de consum cu 0,9% a fost determinată de majorarea prețurilor la:

produsele alimentare cu circa 1,6%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu 0,6%,

bunurile nealimentare cu circa 0,4%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu 0,1%;

serviciile prestate populației cu circa 0,7%, determinând majorarea prețurilor medii de consum cu 0,2%.

În perioada de analiză majorări de preț mai accentuate la produsele alimentare au fost înregistrate la legume – cu 12,2%, pâine – cu 1,6%, fructe – cu 1,3%.

Totodată, în luna ianuarie 2026, diminuări mai semnificative ale prețurilor medii de consum au fost marcate la ouă de găină – cu 0,4%.

La bunuri nealimentare, în perioada raportată, majorări mai importante ale prețurilor medii de consum au fost marcate la medicamente – cu 1,2%.

Concomitent, în luna de analiză a fost înregistrată diminuarea prețurilor medii de consum la combustibili și carburanți – cu 0,6% (inclusiv la motorină – cu 1,4% și benzină – cu 0,9%).

La serviciile prestate populației în luna ianuarie 2026 față de luna decembrie 2025, mai accentuat s-au majorat prețurile medii de consum la serviciile medicale și serviciile transportului de pasageri – cu câte 0,7% (inclusiv la serviciile de transport aerian – cu 1,0%).

S. Cernov