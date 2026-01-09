Matrice clandestine și sute de monede nedeclarate, descoperite la frontiera Palanca

Funcționarii Serviciului Vamal din Republica Moldova, în cooperare cu reprezentanții Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), au descoperit două tentative de transport ilicit de bunuri în punctul de trecere vamală Palanca, în urma unei analize de risc efectuate eficient în cadrul controlului vamal.

Primul caz a implicat un automobil Porsche Cayenne, care venea din Ucraina spre Republica Moldova. Atât șoferul, cât și pasagerul, un bărbat de 44 de ani, au susținut că nu transportă bunuri ce necesită declarare. Cu toate acestea, verificările amănunțite au scos la iveală matrice metalice specializate pentru fabricarea monedelor de 2 euro, cu inscripții și simboluri similare celor utilizate în procesul oficial de producere a monedei europene. Bunurile erau în posesia pasagerului.

În cel de-al doilea caz, într-un microbuz marca Mercedes Sprinter, care circula de la Odesa spre Chișinău și transporta 20 de pasageri, vameșii au decis scanarea bagajelor cu ajutorul echipamentelor speciale. În bagajul unei nerezidente de 52 de ani au fost găsite 430 de monede comemorative nedeclarate, despre care persoana nu a oferit explicații conforme legislației vamale.

În ambele situații, bunurile au fost ridicate de autorități, iar investigațiile continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și acordarea răspunderii conform cadrului legal în vigoare.