Incidente

Matrice clandestine și sute de monede nedeclarate, descoperite la frontiera Palanca

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 9 ianuarie 2026
1 1 minut pentru citire
Foto-credit: Serviciul Vamal RM

Funcționarii Serviciului Vamal din Republica Moldova, în cooperare cu reprezentanții Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), au descoperit două tentative de transport ilicit de bunuri în punctul de trecere vamală Palanca, în urma unei analize de risc efectuate eficient în cadrul controlului vamal.

Foto-credit: Serviciul Vamal RM

Primul caz a implicat un automobil Porsche Cayenne, care venea din Ucraina spre Republica Moldova. Atât șoferul, cât și pasagerul, un bărbat de 44 de ani, au susținut că nu transportă bunuri ce necesită declarare. Cu toate acestea, verificările amănunțite au scos la iveală matrice metalice specializate pentru fabricarea monedelor de 2 euro, cu inscripții și simboluri similare celor utilizate în procesul oficial de producere a monedei europene. Bunurile erau în posesia pasagerului.

În cel de-al doilea caz, într-un microbuz marca Mercedes Sprinter, care circula de la Odesa spre Chișinău și transporta 20 de pasageri, vameșii au decis scanarea bagajelor cu ajutorul echipamentelor speciale. În bagajul unei nerezidente de 52 de ani au fost găsite 430 de monede comemorative nedeclarate, despre care persoana nu a oferit explicații conforme legislației vamale.

În ambele situații, bunurile au fost ridicate de autorități, iar investigațiile continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și acordarea răspunderii conform cadrului legal în vigoare.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 9 ianuarie 2026
1 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Ninsorile din nordul țării provoacă multiple accidente rutiere

8 ianuarie 2026

Tânăr din Republica Moldova, recuperat inconștient din zona alpină a Masivului Ceahlău

8 ianuarie 2026

Atenție la utilizarea surselor de încălzire!

6 ianuarie 2026

Iarna scoate la iveală iresponsabilitatea din trafic, cu mașini surprinse circulând pe drumuri cu anvelope de vară

5 ianuarie 2026
Back to top button