Măsuri preventive la hidrocentrala Dubăsari: baraj plutitor pentru protecția apei

Un baraj plutitor a fost instalat la Hidrocentrala de la Dubăsari pentru a preveni eventualele efecte ale poluării cu produse petroliere pe râul Nistru.

Construcția, cu o lungime de aproximativ 100 de metri, a fost amplasată în zona de admisie a hidroagregatelor, punctul prin care, în prezent, este direcționat fluxul de apă, în condițiile în care celelalte ecluze sunt închise. La instalare au participat și specialiști din România, potrivit Zonei de Securitate.

Măsura este una de prevenție, deoarece unda de poluare nu a ajuns deocamdată în zona hidrocentralei. Barajul are rolul de a reține eventualele produse petroliere la suprafața apei și de a împiedica pătrunderea acestora în agregatele hidrocentralei.

Situația pe Nistru este monitorizată permanent, iar autoritățile susțin că sunt pregătite să intervină în funcție de evoluția riscurilor de mediu.