Măsuri preventive la hidrocentrala Dubăsari: baraj plutitor pentru protecția apei

20 martie 2026
Un baraj plutitor a fost instalat la Hidrocentrala de la Dubăsari pentru a preveni eventualele efecte ale poluării cu produse petroliere pe râul Nistru.

Construcția, cu o lungime de aproximativ 100 de metri, a fost amplasată în zona de admisie a hidroagregatelor,  punctul prin care, în prezent, este direcționat fluxul de apă, în condițiile în care celelalte ecluze sunt închise. La instalare au participat și specialiști din România, potrivit Zonei de Securitate.

Măsura este una de prevenție, deoarece unda de poluare nu a ajuns deocamdată în zona hidrocentralei. Barajul are rolul de a reține eventualele produse petroliere la suprafața apei și de a împiedica pătrunderea acestora în  agregatele  hidrocentralei.

Situația pe Nistru este monitorizată permanent, iar autoritățile susțin că sunt pregătite să intervină în funcție de evoluția riscurilor de mediu.

Articole asemănătoare

Control la Coșnița și Pîrîta, privind exploatarea zăcămintelor minerale

20 martie 2026

Ce riscuri comportă poluarea Nistrului pentru locuitorii r. Criuleni și Dubăsari

17 martie 2026

O inițiativă educațională la Dubăsari. Școală de limbi străine deschisă cu sprijinul UE și PNUD

16 martie 2026

Baraje de protecție la Coșernița și la lacul de acumulare Dubăsari pentru a diminua impactul poluării Nistrului

15 martie 2026
