Măsuri de prevenire în timpul scăldatului de Bobotează

Secția Situații Excepționale Criuleni vine cu un șir de recomandări pentru cetățenii Republicii Moldova cu prilejul sărbătoarea creștină ortodoxă de Boboteaza care va fi sărbătorită la data de 19 ianuarie. Atenționările salvatorilor sunt în contextul tradiției de scufundare în apele bazinelor acvatice.

Salvatorii, îndemnă iubitorii de scufundare să țină cont de câteva recomandări obligatorii pentru a evita problemele de sănătate și anume: Scăldatul se recomandă doar în locuri special amenajate, dotate cu scări, iar înainte de a intra în apă corpul trebuie să fie încălzit. Mai mult, aflarea în apa rece nu trebuie să dureze mai mult de 10 secunde, iar după ieșirea din ea, persoanele trebuie să-și șteargă corpul cu un prosop și să îmbrace haine groase pentru a evita hipotermia.

Totodată specialiștii atenționează că este interzisă aglomerarea persoanelor, scăldatul copiilor fără supraveghere, dar și scăldatul în stare de ebrietate. Pe parcursul zilei de 19 ianuarie, în preajma bazinelor acvatice, la solicitare, mai multe echipe de salvatori ar vor monitoriza situația.

STIMAȚI CETĂȚENI, NU UITAȚI! PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIV, VĂ SALVAȚI VIAȚA! ÎN CAZ DE SITUAȚII DE URGENȚĂ, APELAȚI 112

Ofițer superior al SP a SSE Criuleni

locotenent-major al s/i Porubin Tudor