„Mărțișor în toată țara”: Vezi cine va cânta în raionul tău

Al treilea an consecutiv, pe parcursul lunii martie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova vor fi organizate peste 40 de evenimente culturale în cadrul programului „Mărțișor în toată țara”.

Programul evenimentelor poate fi văzut aici.

În program sunt incluse ansamblurile „Joc”, „Lăutarii”, „Noroc”, „Millenium”, „Mugurel”, „Fluieraș”, „Folclor”, „Select Cvartet Plus”, „Ștefan Vodă”, „Crenguța de iederă”, Orchestra Națională de Tineret, precum și artiștii Gabriel Nebunu, Vali Boghean, Constantin Moscovici, Anișoara Puică, Nelly Ciobanu, Vitalie Dani, Mihai Ciobanu, Pavel Efremov și Constantin Borodin.

Primele concerte din cadrul programului vor avea loc la 1 martie, la Viișoara (Edineț) și în orașul Cimișlia. 

Administrațiile publice locale completeze programul artistic cu activități specifice: târguri și expoziții de artizanat, concerte cu artiști locali sau ateliere interactive. Astfel la Măgdăcești va avea loc în premieră un Târg de primăvară, APL Coșnița a invitat „Duetul Basarabiei”- Costi Burlacu și Corina Țepeș,  Primăria Pîrîta, Dubăsari – pe interpreta Anișoara Puică, iar la Molovata artiștii locali vor prezenta un spectacol muzical autohton.

