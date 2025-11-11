Marta Cos, Comisara europeană pentru extindere, a participat la câteva evenimente la Chișinău

Totodată, Comisara Europeană Kos a menționat că, dintre toate statele candidate, Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres într-un singur an, și că în 2025, Moldova s-a apropiat semnificativ de Uniunea Europeană:

a început implementarea celui mai mare pachet de investiții din istoria țării – Planul de Creștere de 38 de miliarde de lei, care va moderniza economia;

a consolidat reziliența energetică, menținând prețurile sub control, crescând producția proprie de energie și pregătindu-se pentru integrarea în piața energetică a UE în următorii doi ani;