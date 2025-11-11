Marta Cos, Comisara europeană pentru extindere, a participat la câteva evenimente la Chișinău

Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a întreprins la 11 noiembrie o vizită la Chișinău, a patra oară în acest an.
La finalul vizitei, Comisara a participat la o conferință de presă, iar mesajele pe care le-a transmis cetățenilor R. Moldova pot fi rezumate la încurajarea pe calea progreselor în procesul de negociere cu privire la aderarea; continuarea alinierii legislației la standardele europene, continuarea reformelor pentru a îmbunătăți viața oamenilor; accent pe valori și supremația legii; combaterea corupției, restabilirea unității teritoriale, combaterea sărăciei.