Marta Cos, Comisara europeană pentru extindere, a participat la câteva evenimente la Chișinău

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 11 noiembrie 2025
6 3 minute pentru citire

Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a întreprins la 11 noiembrie o vizită la Chișinău, a patra oară în acest an. 

Marta Cos a participat la câteva evenimente, printre care ședința Comisiei naționale pentru integrare europeană (CNIE), prezidată de președinta Maia Sandu. 
Comisia a discutat despre progresele Republicii Moldova reflectate în ultimul raport al Comisiei Europene cu privire la nivelul de pregătire pentru aderare la UE, care, potrivit unor oficiali moldoveni, a înregistrat cel mai mare salt în nivelul de pregătire pentru aderare de la obținerea statutului de țară candidată și cel mai bun progres dintre toate statele candidate la aderare. 
„Am fost lăudați pentru muncă și progrese. Asta ne arată că Moldova poate și ne oferă încredere să mărim turațiile pe calea europeană. Obiectivul este clar – să închidem negocierile și să semnăm Tratatul de Aderare în 2028. Vom obține acest rezultat, pe merit, dacă punem umărul cu toții – funcționari, societatea civilă, mediu de afaceri, mediu academic, deputați, jurnaliști, cetățeni.”a declarat Prim-ministrul, Alexandru Munteanu. 
Munteanu a anunțat că a setat 10 prirotăți ale Guvernului pe care-l conduce pe calea aderării la UE ale Guvernului:
1️⃣ Finalizarea negocierilor de aderare și semnarea Tratatului de aderare în 2028.
2️⃣ Transformarea economiei naționale într-o economie europeană.
3️⃣ Construirea unui stat de drept veritabil – pilonul de rezistență pe care se construiește aderarea europeană.
4️⃣ Crearea unei administrații publice puternice și europene.
5️⃣ Avansarea integrării în domenii care să aducă beneficii rapide și directe pentru cetățeni.
6️⃣ Întărirea parteneriatelor bilaterale cu statele membre ale UE.
7️⃣ Implementarea Programului Național de Aderare 2025-2029.
8️⃣ Coordonarea foarte strânsă între instituțiile responsabile de integrare europeană.
9️⃣ Comunicarea clară, transparentă și onestă cu cetățenii, mediul de afaceri, societatea civilă, diaspora, mediul academic, reprezentanții presei despre procesul de aderare – reforme și rezultate.
🔟 Promovarea Republicii Moldova și a rolului nostru de contribuitor activ pe continentul european.
 
Un alt eveniment important a fost Conferința privind 𝐑𝐚𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐄𝐱𝐭𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐥 𝐔𝐄 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝟐𝟎𝟐𝟓. Aici, Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a evidențiat că, în perioada următoare, vor fi evaluate în special progresele Republicii Moldova în domeniul justiției, combaterii corupției, independenței sistemului financiar și transparenței achizițiilor publice.
Totodată, Comisara Europeană Kos a menționat că, dintre toate statele candidate, Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres într-un singur an, și că în 2025, Moldova s-a apropiat semnificativ de Uniunea Europeană: 
a început implementarea celui mai mare pachet de investiții din istoria țării – Planul de Creștere de 38 de miliarde de lei, care va moderniza economia;
a consolidat reziliența energetică, menținând prețurile sub control, crescând producția proprie de energie și pregătindu-se pentru integrarea în piața energetică a UE în următorii doi ani;
a aderat la zona unică de plăți în euro (SEPA) și va intra în zona de roaming gratuit european de la 1 ianuarie 2026.
Conferința privind 𝐑𝐚𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐄𝐱𝐭𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐥 𝐔𝐄 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝟐𝟎𝟐𝟓. Marta Cos la tribuna evenimentului.
Tot azi, la Chișinău  a avut loc Conferința internațională Women4Security 2025. Marta Cos la fel, a participat, și a  subliniat că participarea femeilor la consolidarea siguranței, libertății și bunăstării cetățenilor contribuie direct la sporirea rezilienței Republicii Moldova. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a felicitat femeile din Republica Moldova pentru faptul că în 2025 țara s-a clasat, în premieră, pe locul 7 în Indicele Global al Egalității de Gen. Conferința Women4Security 2025 a reunit lideri, experți și factori de decizie pentru a promova rolul femeilor în arhitectura păcii și a securității, pentru a consolida angajamentele asumate prin Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU.
Conferința Women4Security 2025.
Marta Cos a avut și o întrevedere cu membrii comisiei parlamentare pentru integrare europeană, al cărei președinte este deputatul PAS Marcel Spatari. 
În cadrul discuțiilor, Comisara Europeană Kos a subliniat că integrarea europeană ține de viitorul 🇲🇩 Moldovei – de securitatea, prosperitatea și stabilitatea tuturor cetățenilor. Discuțiile s-au axat pe necesitatea de a menține unitatea politică în jurul acestui obiectiv comun.
Întâlnirea a confirmat angajamentul tuturor părților de a continua reformele și de a lucra împreună pentru un viitor european sigur și prosper, în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova, se spune în comunicatul echipei de comunicare a Delegației Uniunii Europene la Chișinău. 
Fotografie de protocol: Marta Cos și membrii și membrele comisiei parlamentare pentru integrare europeană.

La finalul vizitei, Comisara a participat la o conferință de presă, iar mesajele pe care le-a transmis cetățenilor R. Moldova pot fi rezumate la încurajarea pe calea progreselor în procesul de negociere cu privire la aderarea; continuarea alinierii legislației la standardele europene, continuarea reformelor pentru a îmbunătăți viața oamenilor; accent pe valori și supremația legii; combaterea corupției, restabilirea unității teritoriale, combaterea sărăciei. 

