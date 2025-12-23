Incidente

Mărfuri introduse ilicit în țară, depistate de vameși în a doua linie de control

Un lot de mărfuri fără acte de proveniență legală sau vamală a fost depistat de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în urma unor controale efectuate în a doua linie de verificare.

Incidentul a avut loc în proximitatea orașului Otaci, raionul Ocnița. Un automobil de model Peugeot Partner, condus de un bărbat de 32 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost stopat pentru control vamal detaliat.

În urma verificărilor, în compartimentul marfar și în habitaclul vehiculului au fost identificate articole vestimentare, încălțăminte și piese auto, transportate fără documente care să ateste proveniența acestora.

Mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, conform prevederilor legale, iar autoritățile vamale continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.

