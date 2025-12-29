Social

Mărfuri introduse ilegal în țară, depistate de vameși în controale extinse

29 decembrie 2025
Ofițerii Serviciului Vamal al Republicii Moldova au documentat două tentative de transport ilicit de mărfuri depistate în a doua linie de control vamal pe traseele naționale.

În primul caz, un conațional în vârstă de 25 de ani, la volanul unui Mercedes Sprinter în proximitatea orașului Costești, raionul Rîșcani, transporta un lot comercial de butoaie de inox, dintre care 130 de unități nu erau declarate și nu aveau acte de proveniență legală sau vamală. 

În al doilea caz, o unitate de transport Volkswagen Transporter condusă de un bărbat de 47 de ani, a fost supusă controlului fizic, în urma căruia au fost găsite articole de încălțăminte și îmbrăcăminte omogene, precum și unelte electrice, toate transportate fără documente care să ateste originea lor legală sau vamală. 

Mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar șoferii riscă sancțiuni contravenționale, în timp ce cercetările autorităților continuă.

Foto: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

