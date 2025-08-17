Educaţie

Majoritatea viitorilor medici vor face studii la contract

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) a  avut în 2025 1182 locuri disponibile pentru studii. Vezi media de admitere

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 17 august 2025
7 1 minut pentru citire
sursa foto:USMF

 1.403 persoane au depus actele, în sesiunea de bază dintre care 1.146 de candidați după prima etapă. Pentru sesiunea suplimentară au fost disponibile la:

– Farmacie – 5 locuri

– Asistență medicală generală – 5 locuri

– Optometrie – 5 locuri

– Sănătate publică – 5 locuri

Locuri bugetare, exclusiv pentru absolvenții liceelor din raioanele de est, care au studiat conform programelor aprobate de Ministerul Educației și Cercetării*:

– Medicină – 2 locuri

– Farmacie – 1 loc

Cei mai mulți candidați la studii superioare de licență și integrate au fost admiși la: 

 Medicină – 754, inclusiv 438 la buget; 

Stomatologie – 130, dintre care 10 cu finanțare de la buget; 

Farmacie – 90, inclusiv 81 în bază de contract; 

 Fiziokinetoterapie și reabilitare – 77, dintre care cinci la buget.

În ceea ce privește studiile de masterat, cei mai mulți candidați au fost admiși la Management în sănătate publică – 10, toți la contract; Nursing avansat – nouă, inclusiv patru la buget; Sănătate mintală publică – opt, dintre care cinci la contract; și Nutriție umană – șapte candidați admiși, inclusiv trei la buget.

Rezultatele intermediare ale sesiunii suplimentare de admitere la studii superioare de licență și integrate, precum și cele de master vor fi publicate pe 20 august curent, pe site-ul universității.

Ulterior, candidații la studii vor depune actele în original în perioada 21 – 23 august, iar pe 24 august vor fi anunțate rezultatele finale. 

Candidaţii admişi la locurile în bază de contract vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii în volum integral.

Apropo mediile de admitere au variat între nouă 9,68 și 7,62.

Cei cinci bacalaureați di regiunea de est au trecut cu 7,47 și 6,32.

 Cei 7 tineri din diasporă care au ales să facă studiile la Chișinău au avut nota maximă 10 și minimă -8,07.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 17 august 2025
7 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

 Patru licee din raionul Criuleni au urcat în clasamentul rezultatelor înregistrate la BAC

1 august 2025

Prima etapă a admiterii la universități s-a încheiat. Vezi ce specialități sunt cele mai căutate

30 iulie 2025

Funcțiile vacante în raioanele Criuleni și Dubăsari, la care Ministerul Educației propune repartizare

30 iulie 2025

Mai multe locuri pentru învățământul profesional-tehnic

2 iulie 2025
Back to top button