Majoritatea viitorilor medici vor face studii la contract

1.403 persoane au depus actele, în sesiunea de bază dintre care 1.146 de candidați după prima etapă. Pentru sesiunea suplimentară au fost disponibile la:



– Farmacie – 5 locuri

– Asistență medicală generală – 5 locuri

– Optometrie – 5 locuri

– Sănătate publică – 5 locuri

Locuri bugetare, exclusiv pentru absolvenții liceelor din raioanele de est, care au studiat conform programelor aprobate de Ministerul Educației și Cercetării*:

– Medicină – 2 locuri

– Farmacie – 1 loc

Cei mai mulți candidați la studii superioare de licență și integrate au fost admiși la:

Medicină – 754, inclusiv 438 la buget;

Stomatologie – 130, dintre care 10 cu finanțare de la buget;

Farmacie – 90, inclusiv 81 în bază de contract;

Fiziokinetoterapie și reabilitare – 77, dintre care cinci la buget.

În ceea ce privește studiile de masterat, cei mai mulți candidați au fost admiși la Management în sănătate publică – 10, toți la contract; Nursing avansat – nouă, inclusiv patru la buget; Sănătate mintală publică – opt, dintre care cinci la contract; și Nutriție umană – șapte candidați admiși, inclusiv trei la buget.

Rezultatele intermediare ale sesiunii suplimentare de admitere la studii superioare de licență și integrate, precum și cele de master vor fi publicate pe 20 august curent, pe site-ul universității.

Ulterior, candidații la studii vor depune actele în original în perioada 21 – 23 august, iar pe 24 august vor fi anunțate rezultatele finale.

Candidaţii admişi la locurile în bază de contract vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii în volum integral.

Apropo mediile de admitere au variat între nouă 9,68 și 7,62.

Cei cinci bacalaureați di regiunea de est au trecut cu 7,47 și 6,32.

Cei 7 tineri din diasporă care au ales să facă studiile la Chișinău au avut nota maximă 10 și minimă -8,07.