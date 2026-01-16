Mâine are loc Finala Națională Eurovision Moldova

Republica Moldova își va desemna sâmbătă, 17 ianuarie 2026, reprezentantul pentru Eurovision Song Contest 2026 într-un eveniment de mare amploare la Arena Chișinău, cu începere de la ora 19:00. Show-ul va reuni pe scenă 16 piese și interpreți calificați în urma audierilor de preselecție, cu un format inspirat de spectacolul internațional Eurovision, anunță TeleRadio-Moldova.

Organizatorii TRM au subliniat că mutarea competiției din studiourile TV într-un spațiu mare are ca scop „injectarea unei energii noi” în selecția națională și atragerea unui public cât mai numeros, inclusiv tineri artiști la început de carieră.

Spectacolul va combina interpretări live cu producție scenică amplă, urmând să includă și momente speciale cu artiști celebri care au făcut istorie pentru țara noastră pe scena Eurovision, precum Zdob și Zdub, SunStroke Project, DoReDos sau Cristina Scarlat. Vor urca pe scenă și invitați internaționali de marcă, cum ar fi Paula Seling din România și Jamala din Ucraina, câștigătoare Eurovision.

Câștigătorul serii va fi decis printr-un sistem de vot inovator pentru selecțiile de la noi: o treime votul juriului național, o treime votul juriului internațional și o treime televotul publicului.

Republica Moldova va evolua în prima semifinală a concursului internațional, programată să aibă loc pe 12 mai 2026, în Vienna, Austria, unde Eurovision 2026 se va desfășura în luna mai cu ocazia celei de-a 70-a ediții a concursului muzical. Moldova va concura alături de alte 14 țări printre care Georgia, Portugalia, Suedia, Finlanda, Grecia, Estonia, San Marino, Polonia, Belgia, Lituania, Serbia și Israel pentru un loc în Marea Finală.