Maia Sandu a venit la Criuleni să asculte, să ia notițe, pe care să le transmită Guvernului

Mai mulți funcționari, consilieri, antreprenori din raionul Criuleni au avut ocazia să vorbească despre problemele cu care se confruntă în cadrul recentei întâlnirii cu Președinta Maia Sandu.

Primarii, ca în toți cei 30 de ani de Independență ai Republicii Moldova, s-au referit la lipsa cadrelor, salarizare modestă și insuficiență de bani pentru onorarea programelor locale și a promisiunilor electorale, la imperfecțiunea cadrului legislativ. Pedagogii, la fel, s-au referit, la starea instituțiilor în care activează. Agricultorii au cerut piață de desfacere pentru produsele pe care le-au crescut, protecție de importuri în defavoarea produselor locale și revizuirea unor legi sau regulamente.

Președinta, care de la început i-a avertizat că prerogativele Președinției sunt limitate, i-a ascultat pe toți, a accentuat că un document credibil ce ar viza reforma administrației publice locale încă nu este, că piața muncii e extenuată și povara asupra celor 800 mii de oameni care muncesc legal este mare, că e nevoie de o politică de stat în domeniul sănătății mintale, căci crește numărul oamenilor cu probleme de sănătate mintală, că e adepta sportului în aer liber și că o prioritate națională trebuie să devină utilizarea energiei regenerabile.

În legătură cu schimbările climatice pe care deja le simțim, vor fi revizuite standardele pentru construcții, iar drumurile să fie făcute cap-coadă, temeinic, ca să nu fie spălate după prima ploaie.

S-a referit președinta Sandu și la necesitatea vaccinării, ca să evităm repetarea, deja în octombrie ce vine, a stării de lucruri din lunile martie – aprilie 2021, căci pronosticul OMS pentru Moldova e sumbru.

Agenții economici, veniți la întâlnire au fost mai incisivi și bine pregătiți a cere punctual ce legi și regulamente necesită revizuire, ca să le ușureze munca și existența în general.

Câțiva din cei prezenți au avut doleanța comună de a fi revizuită dubla, în opinia lor, taxare cu TVA a materiei prime și a produsului finit, cum ar fi activitatea în morărit sau în industria de creștere a suinelor și procesarea cărnii. Și ei, și micii antreprenori din comerț au denunțat îngrijorare față de concurența pe care trebuie să o facă marilor lanțuri de magazine, care vând produsele la prețuri mai mici decât prețul de achiziție cu care operează micii comercianți. Soluția propusă de președintă, în ultimul caz, ar fi crearea unui hub, sau asociație care să îi reprezinte pe micii producători în relațiile cu marii retaileri, ca cei din urmă să fie siguri că nu vor încheia mii de contracte mici, dar contracte mai puține, dar cu o siguranță mai mare că vor avea marfa dorită pe rafturi.

Insuficiența forței de muncă în unele sectoare nu poate fi remediată peste noapte, spunea Președinta, însă tendințele tinerilor de părăsire a republicii ar putea fi modificate cam în 10 ani, dacă se pun accentele corect în economie, s-a arătat ea convinsă. Antreprenorii au cerut să fie angajați profesioniști în ministere, care să poată colabora cu ei, să facă politici necesare, la care Maia Sandu a spus că le va ”împărtăși o decepție personală” – puțini sunt din cei care cunosc domeniile, vor să lucreze la stat cinstit, ceea ce ar însemna un sacrificiu din partea lor, pentru că funcția publică astăzi este puțin plătită și creșterea salariilor nu este la moment o prioritate, pentru că prioritare sunt pensiile.

La propunerea șefului Direcției agricultură, de a stimula tinerii agricultori să se angajeze în domeniu pe modelul pedagogilor și medicilor începători, pentru a rezolva problema cadrelor în localitățile rurale, Maia Sandu a spus că nu este de acord: „Universitatea trebuie reformată! Cât am fost ministru, ştiţi cât m-am bătut cu rectorii? În 2012 le-am spus, că dacă o să continuaţi să conduceţi aşa universităţile, o să ajungeţi să nu aveţi studenţi deloc, că o să plece toţi peste hotare. Copiii ăştia sunt suficient de isteţi ca să-şi găsească burse să meargă peste hotare. Din păcate, inclusiv politicul, a fost de partea rectorilor, care au stat în funcţii câte 20-30 de ani, au investit în garduri, nu în profesori, acum suntem în situaţia în care suntem. Când am venit la minister şi se distribuiau locurile finanţate de la buget, am văzut că la Universitatea Agrară cele mai multe locuri erau la juridică, şi eu am zis că nu avem nevoie de jurişti pregătiţi la Universitatea Agrară, juriștii se pregătesc la Universitatea de Stat și în altele câteva. Nici la Universitatea Tehnică nu am dat atunci locuri la buget pentru jurişti. Episodul a fost scurt, lucrurile au degradat. Am fost în multe raioane unde mi-au spus că în tot raionul nu există un agronom care să dea nişte sfaturi contra plată. E grav! E consecinţa unei iresponsabilităţi majore cu rectorii care au ţinut să moară în oficiu, scuzaţi-mi expresia. Dacă stai prea mult într-o singură funcţie, se evaporează creativitatea.”

Alte probleme semnalate de antreprenori, mulți dintre care poartă titulatura de ”unicul producător”, ”cel mai performant în țară”, ”unicul prestator de servicii” au fost de ordin legislativ (că nu le permite o oarecare lege să-și procure terenul pe care și-au construit afacerea, că ASP și serviciile cadastrale sunt neprietenoase sau chiar abuzive, că nu-și pot importa piesele de schimb pentru că nu se adună o oarecare comisie, etc…)

”Mi-i plin carnetul de notițe și în următoarele săptămâni și câteva luni o să le discutăm pe toate cu Guvernul, să vedem unde putem interveni și pe care din ele putem avea o finalitate” – a conchis Președinta și s-a grăbit la întrunirea cu colectivele din sectorul medical.

Declarația redacției ”Est-Curier”: Vizita Președintei Maia Sandu în r. Criuleni n-a fost anunțată public de către Serviciul său de presă, ci comunicată autorităților prin corespondență oficială. Presa locală nu a fost anunțată, la fel cum s-a întâmplat și în alte raioane.

În aceste condiții, angajații PP ”Est-Curier” nu au putut să coordoneze din timp transmisiunea în direct a întrunirilor, ceea ce ar fi prezentat un interes sporit pentru cetățeni, cu atât mai mult în condiții de pandemie. Reprezentantul Serviciului de Pază ne-a declarat că este o vizită de lucru și presa are permisiune doar pentru 5 minute de filmări protocolare la început de eveniment.

Considerăm inadmisibilă o astfel de abordare nu doar din motiv că au fost împiedicați reprezentanții mass-media să-și exercite atribuțiile de serviciu, ci pentru că a fost îngrădit accesul cetățenilor la o informație de interes public.

Președinta a avut o vizită de lucru, nu privată, la care au participat, din contul orelor lor de muncă, peste 500 de funcționari bugetari, iar cei veniți de prin sate și-au plătit deplasările la fel, din bani publici.

Înțelegem, că zicala populară ”Până ajungi al Dumnezeu te mănâncă sfinții” n-a apărut pe loc gol, dar suntem într-un stat în care se declară drept prioritate respectarea drepturilor constituționale ale tuturor cetățenilor, inclusiv accesul la informație. Suntem o publicație independentă și dorim să ne exercităm atribuțiile fățiș, nu de după colțuri. Altfel, cei care avem drept de vot, dar nu „încăpem” în unele liste ca să fim la curent ce putem face ca cetățeni și ce fac guvernanții ca să trăim mai bine, închidem obloanele și așteptăm să ni le deschidă cineva, când va socoti că ne-a fericit deja cu viitorul prosper și luminos.