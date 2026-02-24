Mai mulți șoferi prinși drogați sau în stare de ebrietate la volan, în Chișinău și r. Criuleni

Polițiștii Direcției de Patrulare Centru a Inspectoratului Național de Securitate Publică au depistat, în ultimele zile, mai mulți conducători auto care se aflau sub influența alcoolului sau a substanțelor stupefiante în timp ce conduceau pe drumurile publice.

Potrivit autorităților, un bărbat de 43 de ani a fost oprit pe strada Miorița intersecție cu șoseaua Hîncești din Chișinău și testat pozitiv la marijuana și morfină. Pe bulevardul Dacia, un șofer de 37 de ani a fost depistat pozitiv la marijuana, iar pe traseul R-6, în raionul Criuleni, un conducător auto de 39 de ani a fost confirmat cu aceeași substanță în organism.

În alte cazuri, polițiștii au documentat șoferi aflați în stare avansată de ebrietate: un bărbat de 37 de ani, depistat în comuna Budești, avea o concentrație de 1,08 mg/l alcool în aerul expirat, iar un alt șofer de 39 de ani, oprit pe bulevardul Mircea cel Bătrân din capitală, înregistra 1,09 mg/l.

Toate persoanele au fost documentate conform prevederilor legislației în vigoare, iar investigațiile continuă.