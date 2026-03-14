Sănătate

Mai multe persoane au decis să beneficieze de asigurarea medicală garantată

Mai este timp până la 31 martie

14 martie 2026
13 1 minut pentru citire

Peste 81.000 de persoane din Republica Moldova au achitat prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă În primele două luni ale anului 2026. Conform statisticii CNAM numărul este cu 2.400 mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), 80.800 de plătitori au beneficiat de facilități și au achitat 2.527 de lei, iar peste 700 de persoane au plătit prima integral, în valoare de 12.636 de lei. 

Volumul total al fondurilor acumulate în ianuarie și februarie a fost de aproximativ 212 milioane de lei.

Plata primei poate fi efectuată online, prin Serviciul guvernamental de plăți electronice MPay, la oficiile poștale, în băncile comerciale sau la terminalele de plată.

De facilități pot beneficia mai multe categorii de persoane: proprietari de teren agricol, persoane fizice cu activități independente în comerțul cu amănuntul (cu excepția produselor accizabile), fondatori de întreprinderi individuale sau gospodării țărănești, deținători de patentă, arendași, persoane implicate în achiziții din domeniul fitotehnic sau horticultură, cetățeni străini cu drept de ședere în Moldova și alți cetățeni neangajați și neasigurați de Guvern.

Termenul-limită pentru achitarea primei cu facilități expiră la 31 martie 2026. După această dată, persoanele care nu se vor asigura vor achita prima în mărime integrală – 12.636 de lei, precum și penalitate pentru fiecare zi de întârziere.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 14 martie 2026
13 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Back to top button