Mai bogați și mai prietenoși mediului

Peste 87.000 de autovehicule electrice și hibride au fost înregistrate în Republica Moldova din 2018 până la finele anului 2025.

 Evoluția accelerată a înmatriculărilor confirmă interesul tot mai mare al populației și mediului de afaceri pentru soluții de transport eficiente energetic și prietenoase cu mediul se arată într-un comunicat emis recent de Centrul Național pentru Energie Durabilă  (CNED).

 Din totalul autovehiculelor înregistrate, 11,2% reprezintă autovehicule electrice, respectiv 9.849 unități, dintre care 7.768 au fost înmatriculate de persoane fizice și 2.081 de persoane juridice. Segmentul autovehiculelor hibride (inclusiv plug-in hibrid) deține o pondere majoritară de 88,8%, cu 77.985 unități, dintre care 68.032 aparțin persoanelor fizice, iar 9.953 persoanelor juridice.

 Datele comparabile arată o creștere spectaculoasă în ultimii ani. Astfel, la sfârșitul anului 2020, conform informațiilor procesate de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) pe baza datelor Agenției Servicii Publice (ASP), în Republica Moldova erau înregistrate 13.768 de autovehicule electrice și hibride, dintre care 600 electrice și 13.168 hibride. În doar cinci ani, numărul autovehiculelor electrice s-a majorat de 16,4 ori, iar cel al autovehiculelor hibride – de 5,9 ori.

Anul 2025 marchează un nivel record, cu 30.567 de autovehicule electrice și hibride înmatriculate într-un singur an. Evoluția înmatriculărilor din ultimii ani indică o tendință clară de creștere, culminând cu un progres semnificativ în 2025. Comparativ cu anul 2024, creșterea înregistrată în 2025 a reprezentat aproximativ 35% din totalul autovehiculelor electrice și 31% din totalul autovehiculelor hibride, pentru ambele categorii de proprietari, ceea ce evidențiază accelerarea tranziției către mobilitatea sustenabilă.

În anul 2025, persoanele fizice au înmatriculat 3.418 autovehicule electrice și 22.790 autovehicule hibride, depășind considerabil nivelul anului precedent. Totodată, persoanele juridice au înregistrat 647 autovehicule electrice și 3.712 hibride.

Anul trecut  în R. Moldova au fost înregistrate primar preponderent cinci mărci: 551 de mașini americane Tesla; 234 de vehicule chineze BYD; 91 – Renault (Franța); 63 de mașini germane Audi și 61 de Nissan (Japonia).

Tendința ascendentă constatată în anul 2025 indică o direcție promițătoare pentru viitorul mobilității sustenabile în Republica Moldova, contribuind la reducerea emisiilor de carbon, diminuarea consumului de carburanți și creșterea calității vieții.

Conform Strategiei de mobilitate a Republicii Moldova, până în anul 2030, ponderea autoturismelor electrice și hibride trebuie să atingă 15% din numărul total de autoturisme. La finele anului 2025, ponderea transportului eficient energetic constituie 6,92%, ceea ce indică un progres constant, dar și necesitatea continuării eforturilor în acest domeniu.

Datele publicate confirmă interesul tot mai mare pentru mobilitatea ecologică, iar creșterea accesibilității și popularității autovehiculelor electrice și hibride reflectă atât schimbările în comportamentul consumatorilor, cât și beneficiile utilizării acestora, alături de dezvoltarea infrastructurii necesare pentru transportul eficient energetic în Republica Moldova.

Apropo în premieră, începând cu 1 ianuarie 2026, posesorii de mașini electrice din R. Moldova achită, taxe de drum.  Conform unui calcul sumar statul va încasa anual cel puțin 14 milioane de lei din impozite rutiere pentru acest model de transport.

