MAE: Situație de securitate complexă în Orientul Mijlociu. Celula de Criză activează permanent, fără victime în rândul moldovenilor

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că situația de securitate în Orientul Mijlociu rămâne complexă, în contextul atacurilor continue cu rachete și drone în mai multe state din regiune. Spațiul aerian este închis, parțial reluat sau afectat temporar, în funcție de țară.

Celula de Criză a MAE activează în regim permanent și monitorizează evoluțiile. Potrivit informațiilor confirmate de misiunile diplomatice, nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova în statele monitorizate.

Autoritățile recomandă cetățenilor moldoveni să rămână în locuri sigure, să evite deplasările neesențiale, să respecte indicațiile autorităților locale, să verifice permanent statutul zborurilor direct cu operatorii aerieni și să nu se deplaseze la aeroport fără confirmare prealabilă.

Israel

Spațiul aerian este închis. Situația de securitate rămâne marcată de atacuri periodice cu rachete și drone. Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să respecte măsurile autorităților israeliene și să rămână în adăposturile antirachetă până la încetarea oficială a alertelor.

Lucrătorii străini care au părăsit Israelul cu o viză de reintrare valabilă („Inter-Visa”), a cărei valabilitate a expirat sau urmează să expire în perioada 28 februarie-14 martie 2026, beneficiază de prelungirea automată a valabilității până la 21 martie 2026, fără depunerea unei cereri, pentru persoanele aflate în afara Israelului.

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel

Telefon: +972 52 278 7326

Telefon: +972 52 778 9772

Email: tel-aviv@mfa.gov.md

Qatar

Spațiul aerian și maritim sunt închise. Autoritățile au instituit măsuri de adăpostire la locul aflării. Ambasada Republicii Moldova acordă sprijin consular. Nu sunt raportate victime în rândul cetățenilor moldoveni.

Ambasada Republicii Moldova în Statul Qatar

(acreditată prin cumul pentru Statul Kuwait)

Telefon: +974 3377 3417

Email: doha@mfa.gov.md

Emiratele Arabe Unite

Situația de securitate rămâne tensionată. Spațiul aerian este parțial reluat, unele zboruri fiind operate în funcție de programările companiilor aeriene. Se recomandă confirmarea statutului curselor înainte de deplasare.

Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite

(acreditată prin cumul pentru Regatul Arabiei Saudite și Regatul Bahrain)

Telefon: +971 50 916 0778

Email: abudhabi@mfa.gov.md

Turcia

Spațiul aerian este deschis, iar Turcia poate servi drept punct regional de tranzit. Nu sunt raportate incidente care să implice cetățeni ai Republicii Moldova.

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

(acreditată prin cumul pentru Republica Libaneză și Republica Arabă Egipt)

Telefon: +90 541 687 21 04

Email: ankara@mfa.gov.md

Liban

Spațiul aerian este parțial deschis sau afectat temporar. Situația rămâne tensionată și se poate modifica rapid. Nu au fost recepționate solicitări de asistență din partea cetățenilor Republicii Moldova.

Asistența consulară este asigurată prin Ambasada Republicii Moldova în Turcia.

Azerbaidjan, situația din Iran

Situația de securitate în Iran este extrem de volatilă. Frontiera terestră Azerbaidjan-Iran rămâne închisă pentru traficul obișnuit; ieșirile de urgență sunt posibile doar prin coordonare instituțională. Conform informațiilor disponibile, în Iran nu se află cetățeni ai Republicii Moldova și nu au fost recepționate solicitări de evacuare.

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

(acreditată prin cumul pentru Republica Islamică Iran)

Telefon: +994 50 228 51 35

Email: baku@mfa.gov.md

MAE reiterează apelul la calm, vigilență și responsabilitate. Celula de Criză va continua monitorizarea situației și va reveni cu actualizări.