MAE: Nu există victime sau solicitări de evacuare în rândul cetățenilor moldoveni aflați în Orientul Mijlociu

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că, potrivit informațiilor disponibile la această oră, nu sunt înregistrate victime în rândul cetățenilor moldoveni aflați în statele din Orientul Mijlociu monitorizate de autorități. Celula de Criză a MAE funcționează în regim permanent și urmărește evoluțiile de securitate din regiune prin intermediul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova.

Potrivit instituției, ambasadele Republicii Moldova din statele vizate mențin contact direct cu cetățenii moldoveni aflați în regiune și acordă sprijin consular în funcție de solicitările primite. Autoritățile statelor respective continuă să evalueze periodic situația și să adopte măsuri în funcție de evoluțiile de securitate.

Situația din Israel

Ministerul precizează că situația de securitate din Statul Israel rămâne neschimbată față de actualizarea precedentă. Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să respecte instrucțiunile autorităților israeliene și să urmărească comunicările oficiale privind măsurile de securitate.

Până în prezent, nu au fost înregistrate solicitări de evacuare din partea cetățenilor moldoveni aflați în Israel.

Emiratele Arabe Unite

În Emiratele Arabe Unite, situația generală rămâne similară celei raportate anterior. Serviciile publice esențiale funcționează, iar zborurile din principalele aeroporturi sunt operate în regim limitat.

Ambasada Republicii Moldova la Abu Dhabi acordă sprijin consular cetățenilor moldoveni afectați de perturbările transportului aerian și menține contactul cu autoritățile locale și operatorii aerieni pentru identificarea opțiunilor de revenire în țară.

Qatar

În statul Qatar, situația rămâne în mare parte neschimbată. Spațiul aerian a fost parțial redeschis în cursul zilei de 7 martie, însă operațiunile aeriene continuă să fie limitate.

Ambasada Republicii Moldova la Doha gestionează solicitările de informații și sprijin consular și monitorizează opțiunile disponibile de tranzit sau plecare din regiune.

Turcia și Liban

Ambasada Republicii Moldova la Ankara monitorizează în continuare situația cetățenilor moldoveni aflați în Liban și analizează eventualele opțiuni de tranzit pentru persoanele care au solicitat sprijin pentru repatriere.

Iran și tranzitul prin Azerbaidjan

Republica Azerbaidjan rămâne un punct important de tranzit pentru cetățenii străini care părăsesc Iranul. În prezent, frontiera terestră dintre Azerbaidjan și Iran rămâne închisă pentru traficul obișnuit de pasageri, iar ieșirile în regim de urgență sunt posibile doar prin coordonare instituțională prealabilă.

MAE precizează că nu există solicitări de evacuare din partea cetățenilor moldoveni aflați în Iran. Persoanele care s-ar putea afla în această țară sunt îndemnate să contacteze Ambasada Republicii Moldova la Baku pentru coordonarea eventualelor opțiuni de tranzit sau evacuare.

Recomandări pentru cetățeni

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova aflați în regiune să evite deplasările neesențiale, să respecte strict instrucțiunile autorităților locale, să verifice permanent statutul zborurilor direct cu operatorii aerieni și să păstreze legătura cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să se informeze exclusiv din surse oficiale.

Celula de Criză a MAE va continua monitorizarea permanentă a situației și va reveni cu actualizări pe măsură ce apar evoluții relevante.

Date de contact ale misiunilor diplomatice:

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel

Tel.: +972 52 278 7326

Tel.: +972 52 778 9772

E-mail: tel-aviv@mfa.gov.md

Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite

(acreditată prin cumul pentru Regatul Arabiei Saudite și Regatul Bahrain)

Tel.: +971 50 916 0778

E-mail: abudhabi@mfa.gov.md

Ambasada Republicii Moldova în Statul Qatar

(acreditată prin cumul pentru Statul Kuwait)

Tel.: +974 3377 3417

E-mail: doha@mfa.gov.md

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

(acreditată prin cumul pentru Republica Libaneză și Republica Arabă Egipt)

Tel.: +90 541 687 21 04

E-mail: ankara@mfa.gov.md

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

(acreditată prin cumul pentru Republica Islamică Iran)

Tel.: +994 50 228 51 35

E-mail: baku@mfa.gov.md