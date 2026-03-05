MAE: Nu au fost înregistrate victime în rândul cetățenilor Republicii Moldova din statele monitorizate din Orientul Mijlociu

Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova activează în regim permanent și continuă monitorizarea evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Potrivit informațiilor disponibile, nu sunt raportate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova în statele vizate, iar misiunile diplomatice mențin contact constant cu autoritățile locale și oferă sprijin consular.

Statul Israel: situație „complexă”, aeroport închis pentru zboruri comerciale

MAE comunică faptul că situația de securitate rămâne complexă, fără schimbări majore. Cetățenii moldoveni sunt îndemnați să respecte măsurile de securitate ale autorităților israeliene și să rămână în adăposturi antirachetă până la ridicarea oficială a alertelor.

Totodată, aeroportul rămâne închis pentru zborurile comerciale, urmând să fie folosit gradual doar pentru curse dedicate revenirii cetățenilor israelieni.

Prin intermediul ambasadelor Republicii Moldova și României de la Tel Aviv, 2 cetățeni moldoveni au reușit să părăsească Israelul și au ajuns în siguranță la București. MAE precizează că nu au fost înregistrate solicitări de evacuare din Israel la momentul actualizării.

Emiratele Arabe Unite: 82 de moldoveni au revenit cu FlyOne pe ruta Dubai-Chișinău

În contextul tensiunilor regionale și al incidentelor raportate în ultimele zile (atacuri cu rachete și drone), autoritățile EAU gestionează situația, iar serviciile publice funcționează în regim normal.

MAE salută operarea cursei FlyOne Dubai-Chișinău, cu care, în dimineața zilei de 5 martie, 82 de cetățeni ai Republicii Moldova au ajuns în siguranță la Chișinău, una dintre puținele conexiuni aeriene disponibile în prezent din regiune. Următoarea cursă este planificată în perioada apropiată, conform graficului aprobat de autoritățile EAU.

Ambasada Republicii Moldova la Abu Dhabi continuă acordarea sprijinului consular în contextul perturbărilor aeriene. Până în prezent au fost raportate:

154 apeluri la linia de urgență;

114 solicitări procesate prin e-mail;

110 solicitări de evacuare înregistrate.

Autoritățile EAU oferă sprijin pasagerilor afectați de anulări, inclusiv cazare temporară pentru persoanele blocate.

Statul Qatar: aeroportul Doha rămâne închis; solicitări de evacuare înregistrate

Ambasada Republicii Moldova la Doha a înregistrat 22 solicitări individuale de evacuare, iar 32 de cetățeni moldoveni au cerut informații despre situația de securitate și opțiuni de plecare. La această etapă, 20 de cazuri sunt în așteptare, iar 2 sunt în examinare.

Aeroportul Doha rămâne închis și astăzi, urmând ca mâine dimineață să fie luată o decizie privind menținerea restricțiilor sau redeschiderea spațiului aerian. Qatar Airways a anunțat operarea unor zboruri din Riad și Muscat începând de astăzi.

Turcia / Liban: două solicitări de repatriere din Liban

MAE anunță că au fost înregistrate două solicitări de repatriere din Liban, iar consulul Republicii Moldova clarifică situația persoanelor. În același timp, spațiul aerian al Libanului a fost deschis intermitent în cursul zilei precedente, fapt ce ar putea permite opțiuni de tranzit, în funcție de evoluția situației.

Azerbaidjan (acreditare prin cumul pentru Iran): punct de tranzit, dar cu restricții la frontieră

MAE subliniază că Azerbaidjanul rămâne un punct important de tranzit regional pentru evacuări din Iran. Totodată, frontiera terestră Azerbaidjan-Iran rămâne închisă pentru traficul obișnuit de pasageri, iar ieșirile de urgență sunt posibile doar cu coordonare instituțională prealabilă. Cetățenii moldoveni care s-ar afla în Iran sunt îndemnați să contacteze Ambasada la Baku.

Iran: situație „extrem de volatilă”, fără solicitări de evacuare raportate

MAE avertizează că situația de securitate din Iran rămâne extrem de volatilă, pe fondul atacurilor aeriene asupra unor obiective militare și guvernamentale. Cetățenii moldoveni sunt îndemnați să evite deplasările între provincii, să identifice adăposturile, să evite obiectivele guvernamentale/militare și să țină legătura cu misiunea diplomatică pentru opțiuni de evacuare. La această etapă, nu există solicitări de evacuare raportate din Iran.

Ministerul recomandă cetățenilor moldoveni aflați în regiune să:

evite deplasările neesențiale;

respecte strict instrucțiunile autorităților locale;

verifice permanent statutul zborurilor direct cu operatorii aerieni;

păstreze legătura cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova;

se informeze exclusiv din surse oficiale.

Contacte de urgență (conform comunicării MAE)

Israel (Tel Aviv): +972 52 278 7326 / +972 52 778 9772, +972 52 278 7326 / +972 52 778 9772, tel-aviv@mfa.gov.md

EAU (Abu Dhabi): +971 50 916 0778, +971 50 916 0778, abudhabi@mfa.gov.md

Qatar (Doha): +974 3377 3417, +974 3377 3417, doha@mfa.gov.md

Turcia (Ankara): +90 541 687 21 04, +90 541 687 21 04, ankara@mfa.gov.md

Azerbaidjan (Baku): +994 50 228 51 35, +994 50 228 51 35, baku@mfa.gov.md

MAE mai precizează că recepționează sesizări și din alte destinații (inclusiv Filipine, Maldive, Zanzibar, Sri Lanka) privind anulări/reprogramări de zbor și dificultăți de tranzit; cetățenii sunt îndemnați să țină legătura cu agențiile de turism și companiile aeriene și să comunice dificultățile la dac@mfa.gov.md, pentru evaluarea cazurilor și sprijin consular.