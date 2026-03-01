MAE: Celula de Criză monitorizează permanent evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că Celula de Criză funcționează în regim permanent și monitorizează evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu, în coordonare cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din regiune.

Israel

Potrivit informațiilor comunicate de Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel, în urma verificărilor efectuate cu autoritățile israeliene, nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova. Autoritățile recomandă respectarea strictă a instrucțiunilor locale și menținerea vigilenței.

Contact: +972 52 778 9772; +972 52 278 7326; tel-aviv@mfa.gov.md.

Qatar

În contextul incidentului de securitate din 28 februarie, care a vizat atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective militare, inclusiv baza aeriană Al-Udeid, autoritățile qatareze au informat că situația este sub control. În urma verificărilor, nu sunt raportate victime în rândul cetățenilor moldoveni. Spațiul aerian rămâne închis, iar populația este îndemnată să evite deplasările neesențiale.

Contact: +974 3377 3417 (linie activă 24/7); doha@mfa.gov.md.

Emiratele Arabe Unite

În urma incidentelor raportate la 1 martie privind atacuri cu drone asupra Aeroportului Dubai (DBX) și Aeroportului Abu Dhabi (AUH), și a verificărilor cu autoritățile competente, nu sunt înregistrate victime în rândul cetățenilor Republicii Moldova. Autoritățile locale monitorizează situația și urmează să anunțe eventuale măsuri suplimentare.

Contact: +971 50 916 0778; abudhabi@mfa.gov.md.

Turcia

Conform informațiilor furnizate de Ambasada RM în Turcia, spațiul aerian al Egiptului rămâne operațional. Totodată, o companie aeriană turcă a anunțat suspendarea zborurilor către Liban și Iordania până la 2 martie. Cetățenii sunt sfătuiți să verifice permanent statutul curselor înainte de deplasarea la aeroport.

Contact: +90 541 687 21 04; ankara@mfa.gov.md.

Azerbaidjan

În contextul evenimentelor recente din Iran și al informațiilor contradictorii din spațiul public, situația de securitate rămâne instabilă și se poate schimba rapid. Pot fi impuse măsuri suplimentare și restricții, iar riscul de tensiuni regionale persistă. Frontiera terestră Azerbaidjan-Iran rămâne închisă pentru trafic obișnuit de pasageri.

Contact: +994 50 228 51 35; baku@mfa.gov.md.

MAE recomandă evitarea deplasărilor neesențiale în zonele afectate, verificarea permanentă a statutului zborurilor, respectarea instrucțiunilor autorităților locale și menținerea legăturii cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova. Cetățenii sunt îndemnați să se informeze exclusiv din surse oficiale.

Celula de Criză a MAE continuă monitorizarea permanentă a situației și va reveni cu actualizări pe măsură ce acestea devin disponibile. Autoritățile reiterează apelul la calm, vigilență și responsabilitate.