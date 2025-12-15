MAE avertizează moldovenii din Rusia: atenție la noile condiții privind șederea și posibilele obligații militare

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis un mesaj de interes public adresat cetățenilor moldoveni aflați pe teritoriul Federației Ruse, avertizând asupra unor modificări recente în legislația rusă care pot avea consecințe serioase.

Potrivit unui decret prezidențial semnat la Moscova (nr. 821 din 5 noiembrie 2025), anumite categorii de cetățeni străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu militar sau să prezinte un document oficial care să ateste inaptitudinea pentru serviciul militar.

Deși autoritățile ruse invocă existența unor „condiții speciale” aplicabile cetățenilor Republicii Moldova, modul concret de aplicare a acestora rămâne neclar. În practică, există riscul real ca persoanele vizate să fie supuse presiunilor pentru a accepta obligații militare.

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe recomandă insistent:

să manifestați maximă prudență;

să nu semnați niciun document cu caracter militar fără consultarea prealabilă a unui jurist;

să solicitați imediat asistență consulară în cazul oricăror presiuni sau situații neclare.

Pentru informații suplimentare și sprijin, cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să contacteze misiunea diplomatică a Republicii Moldova la Moscova:

Adresa: str. Rojdestvenka, 7, 107031, Moscova

Telefon: +7 (495) 790 75 46

E-mail: consulat.moscova@mfa.gov.md

Linia de urgență a Ambasadei Republicii Moldova:

+7 929 964 9079

Autoritățile de la Chișinău reiterează importanța informării corecte și a protejării drepturilor cetățenilor moldoveni aflați în afara țării.