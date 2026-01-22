MAE a publicat o reacție, în urma depistării, la Crocmaz, a unei drone rusești, cu explozibil. Va fi detonată la fața locului

Drona care a aterizat azi dimineață într-o grădină din s. Crocmaz, r. Ștefan Vodă, ar fi de proveniență rusească, afirmă Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, care a publicat, pe canalul de Telegram al ministerului, o reacție.

„În urma identificării, pe teritoriul localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a unei drone de proveniență rusă, Ministerul Afacerilor Externe declară că asemenea incidente constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

Republica Moldova condamnă ferm aceste acțiuni și denunță războiul de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, care aduce suferință, pierderi și distrugeri în Ucraina și afectează grav securitatea regională, punând în pericol direct și siguranța cetățenilor Republicii Moldova.

În acest context, Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a consolida pacea și securitatea națională și va continua toate demersurile necesare pentru protejarea teritoriului său și a populației sale.”, se spune în comunicatul MAE.

Poliția Republicii Moldova a anunțat că drona este activă și conține explozibil.

„Având în vedere pericolul iminent, specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției vor efectua o explozie controlată la fața locului. La moment este evaluat pericolul. Sunt întreprinse acțiunile necesare pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a dezamorsa partea de luptă a aparatului de zbor, iar din raza locației sunt evacuați toți localnicii. Acțiunile sunt realizate de Poliție în comun cu angajații Procuraturii, IGSU, IGPF, Armatei Naționale și serviciului de urgență. Rugăm cetățenii să-și păstreze calmul și să respecte toate solicitările polițiștilor.”, comunică Poliția.