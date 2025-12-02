Incidente

Macabru în r. Anenii Noi: cadavru descoperit pe teritoriul unei uzine abandonate

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 2 decembrie 2025
30 Mai puțin de un minut

Un cadavru într-o stare avansată de descompunere a fost descoperit duminică, 30 noiembrie 2025, în jurul orei 09:48, pe teritoriul uzinei de cărămidă din localitatea Chirca, raionul Anenii Noi, după ce un vânător, aflat acolo cu câinele său, a alertat imediat autorităţile, transmite PulsMedia.

La faţa locului s-a deplasat un grup operativ din cadrul IP Anenii Noi, care a constatat că trupul aparţinea probabil unui bărbat anterior declarat dispărut la sfârşitul lunii septembrie.

Cadavrul a fost transportat la Centrul de Medicină Legală pentru efectuarea expertizei medico-legale, care va determina cauza exactă a decesului. 

 Ancheta continuă pentru identificarea concretă a victimei şi stabilirea tuturor circumstanţelor.

