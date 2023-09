Lumea de poveste a jucăriilor la Molovata Nouă

Molovata Nouă este un sat unde se mai pot întâlni oameni care păstrează îndeletnicirile meșteșugărești transmise din generaţie în generaţie. Măiestria meşterilor populari băştinaşi din sat a fost apreciată nu doar la nivel local, ci şi la nivel raional, republican şi chiar peste hotarele ţării. Astfel, chiar dacă suntem în secolul tehnologiilor informaţionale, satul Molovata Nouă se mai poate mândri cu meşteri populari care păstrează îndeletnicirile străbunilor noștri.

Maxim Alexeev, originar din satul Molovata Nouă, se ocupă cu prelucrarea lemnului de mai bine de 12 ani, transformând buștenii de lemn în jucării pentru copii, iar pasiunea pentru această îndeletnicire l-a determinat să-și deschidă un atelier de meșteșugărit jucării din lemn. Meșterul povestește că a însușit meseria de la tatăl său, iar primele jucării le-a confecționat pentru copiii săi: o mașină, un buldozer și o macara.

Acestea au fost primele modele create de Maxim. „Nu desenez, nu fac schițe. Îmi imaginez cum vreau să fie o jucărie și după asta iau o bucată de lemn și o transform. Dacă-mi place ceea ce iese, atunci continui, dacă nu, atunci o pun pe raft și o las acolo.”

Jucăriile din plastic sunt ieftine și se găsesc ușor în centrele comerciale, însă acestea au un impact negativ asupra sănătății copiilor, dar și asupra naturii (plasticul necesită minim 500 de ani pentru a se descompune). Jucăriile Pino sunt confecționate din lemn de nuc, cireș, dud, păr – copaci fructiferi care au ajuns la nivel maxim de exploatare.

Maxim Alexeev: „O mare pare din lemnul pe care îl folosim noi este cumpărat de la localnicii din Molovata Nouă, dar si din alte sate din regiune. Această metodă de aprovizionare ne permite să folosim sustenabil resursele naturii, să aducem o plusvaloare comunității în care locuim, oferind un preț bun localnicilor pentru lemnul pe care îl procurăm de la ei.”

Maxim Alexeev obișnuia să își vândă lucrările pe la festivaluri, însă anii pandemiei au însemnat o perioadă de stagnare, deoarece toate evenimentele fuseseră anulate. Astfel a luat naștere brandul de jucării PINO. În urma obținerii unui grant, atelierul lemnarului a devenit mai performat.

„Înainte am avut un utilaj foarte riscant. Eu când lucram la el, lucram cu frică. Acum totul este mai sigur, mai eficient, mai curat iese lemnul, nu așchiază așa de tare, iar asta înseamnă că avem acum un utilaj bun și performant”, spune Maxim Alexeev.

Datorită faptului că jucăriile sunt create într-un concept minimalist, ele pot fi reutilizate ulterior, fiind folosite ca obiecte de decor.

Otilia Vîrlan, stagiara redacției „ Est-Curier”

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Diversificarea conținutului ca o sursă alternativă de venituri pentru „Est-Curier”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de un grup de organizații partenere condus de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, în strânsă colaborare cu People in Need Slovacia și alte organizații. Acesta face parte din programul de consolidare a capacităților în cadrul proiectului „Sprijinul UE pentru instituțiile mass-media locale din Republica Moldova”. Conținutul acestui material nu reflectă neapărat viziunea UE sau a People in Need Slovacia.