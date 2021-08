Lucrări fără abateri la LT Holercani, afirmă președintele Comitetului director al proiectului

În toamna anului 2020, Liceul Teoretic din Holercani a obținut şansa să devină o instituţie publică modernă, datorită selectării acesteia în calitate de beneficiar al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Holercani” r. Dubăsari”, finanțat de Uniunea Europeană.

Valoarea contractului de antrepriză constituie 15 114 092,00 lei, durata de executare a lucrărilor contractate fiind de 12 luni. Lucrările sunt în proces de executare, ne informează Dmitri Popa, vice-preşedintele r. Dubăsari, care este şi preşedinte al Comitetului director al proiectului „Sporirea eficienţei energetice a Liceului Teoretic Holercani, raionul Dubăsari”. I-am acordat dlui Popa câteva întrebări referitor la mersul lucrărilor.

– Dle Dmitri Popa, ce înseamnă eficientizarea energetică a unei clădiri?

– Este reconstrucţia sau construcţia în aşa fel, încât această clădire, în procesul de exploatare, să consume cât mai puţine resurse energetice. Impactul oricăror investiţii de acest fel, din granturi, finanţare europeană sau locală, întotdeauna este raportat la economia, reducerea resurselor consumate în procesul de exploatare care urmează.

– Conform fişei de prezentare a proiectului, lucrările de eficientizare energetică a acestei instituţii ar trebui să reducă de la 106.7 kWh/m2/an la 93.0 kWh/m2/an consumul de energie, şi să reducă emisia de CO2 cu 102 tone anual. Cine şi cum a calculat acest impact?

– De când a fost construit acest liceu, putem calcula câte resurse energetice s-au consumat pentru întreţinerea lui, comparând aceste cifre. Aceşti parametri de eficienţă se stabilesc în baza unor formule, cunoscute specialiştilor, după tipul clădirii, canitatea de energie folosită şi altele. Ceva timp în urmă la acest liceu au fost schimbate ferestrele, ceea ce la fel este o metodă de a eficientiza energetic o clădire.

– Când va fi finalizat proiectul?

– Odată ce acum lucrările se desfăşoară la etajul al treilea, avem mare speranţă, că la 1 septembrie elevii şi cadrele didactice se vor bucura să utilizeze tot ceea ce s-a făcut. Este, însă, un proces de lucru complex. Cu toţii – şi grupul de lucru, şi antreprenorul, şi finanţatorul – ne dorim să fie mai rapid, calitativ şi oportun.

– Pe parcursul desfăşurării proiectului au avut loc abateri de la graficul planificat al lucrărilor, sau de la standardele acceptate?

– Nu, comparativ cu alte proiecte, care sunt finanţate de către GIZ (Agenţia Germană pentru Cooperare Internaţională) prin intermediul Agenţiei de Dezoltare Regională Centru, cărora le suntem foarte recunoscători

pentru acest grant, el a avansat cu mult faţă de alte proiecte similare care se desfăşoară în Republica Moldova. Nu are cum să fie devieri de la standarde, odată ce a fost stabilit un caiet de sarcini şi s-au convenit toate aspectele de care se ţine cont.

– Care este următorul proiect de eficientizare energetică în r. Dubăsari, pe care aţi vrea să-l realizaţi?

– Dacă am putea, cu mare drag, am realiza asemenea proiecte în toate instituţiile de îmvăţământ din raion, doar că am avea nevoie de resurse pentru ele. Dorinţă este, or, suntem semnatari, cu toate actele în regulă a Convenţiei primarilor pentru dezvoltare economică, semnatari ai Convenţiei pentru energie şi climă. Ne dorim schimbări şi o viaţă mai bună şi mai frumoasă în r. Dubăsari.

– Dacă revenim la fişa proiectului, observăm că sumele alocate pentru el sunt 25 641 Euro pentru faza de proiectare, 755 000 Euro pentru lucrări de construcție, şi contribuţia locală – 30 000 Euro. A fost nevoie de resurse suplimentare la aceste sume deja stabilite?

– În principiu, se merge pe caietul de sarcini şi pe bugetul stabilit, dar cu siguranţă se pot depista şi necesităţi de investiţii în lucrări care nu au fost prevăzute. E vorba de schimbarea uşilor, a băncilor, care nu au impact direct asupra eficienţei energetice. Asemenea surse suplimentare încă nu au fost alocate. Dacă va fi nevoie, o să le calculăm la momentul când o să discutăm bugetul instituţiei şi vom găsi bani fie în componenta şcolară, sau din soldul disponibil al Consiliului Raional.

A înregistrat, Svetlana Cernov